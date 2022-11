Un grande Como strappa tre punti al Sinigaglia contro il Venezia

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Tre punti fondamentali in chiave salvezza per il Como contro il Venezia, in un match davvero complicato, deciso da una rete nel secondo tempo.

Dopo tante occasioni da entrambe le parti, il goal che decide il match arriva al 65esimo con Bellemo, che con un tiro a giro bellissimo sul secondo palo, riesce a battere Maenpaa.

Nel finale viene annullata la rete del 2 a 0 al solito Cerri dopo una bella cavalcata, a causa di un fuorigioco inziale dello stesso giocatore.

Con i tre punti conquistati i lariani si portano a quota 12 punti, in piena zona play-out.