I convocati del Como per il match contro il Venezia

Nuovo impegno casalingo per i lariani, in campo domani alle 16:15 al Sinigaglia per la gara contro il Venezia. Di seguito i giocatori a disposizione di Mister Longo:

Giuseppe Ambrosino, Tommaso Arrigoni, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Luis Binks, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Andrea Cagnano, Enrico Celeghin, Alberto Cerri, Patrick Cutrone, Jacopo Da Riva, Filippo Delli Carri, Cesc Fàbregas, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou, Alessio Iovine, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, Vittorio Parigini, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Luca Vignali, Luca Zanotti.

(Comunicato stampa Como)