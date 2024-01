"Como 1907 comunica la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato del calciatore Luca Vignali allo Spezia.



La società desidera ringraziare sentitamente Luca, che in due anni e mezzo ha collezionato 71 presenze e segnato 5 reti, per la professionalità e l’impegno dimostrati, augurandogli il meglio per il futuro."





(Comunicato Como)