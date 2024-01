Luka Romero verso Como, Fabregas prova a convincerlo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Romero potrebbe convincersi a scendere di categoria per approdare dal Milan al Como. L'obiettivo della dirigenza azzurra, dichiarato all'inizio del mercato di gennaio, era un trequartista o una seconda punta per completare quel settore un po' carente. Il nome individuato sarebbe appunto quello di Luka Romero, 2004 in uscita dal Milan. Seppure sembrerebbe avere espresso qualche perplessità nel giocare in serie B, una spinta in questo senso potrebbe riceverla da Cesc Fabregas, il quale in settimana proverà a vincere la resistenza del giovane fantasista argentino, 20 anni il prossimo novembre.