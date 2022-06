Il CEO inglese del Como Dennis Wise non ha dubbi: "Vogliamo tenere Cerri"

Il Como comincia a pensare al mercato per la stagione 2022/23 e in particolar modo lo sta facendo Dennis Wise, CEO inglese della squadra che lasciato un’intervista al giornale La Provincia, di cui pubblichiamo alcune dichiarazioni riportate da TMW:

"Cerri? Piace a noi, piace all’allenatore, piace ai tifosi e mi pare di capire anche a voi giornalisti. Dunque faremo il possibile per confermarlo. Ioannou? Il fatto che il Nottingham sia andato in Premier per noi è una buona notizia... Se arriveranno giocatori stranieri? E’ possibile, ci guardiamo intorno".