Como, gli Open Day del settore giovanile

Nelle giornate dell’1, 2 e 4 luglio il Como 1907 apre le porte dei suoi impianti per le annate 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. I tre incontri saranno organizzati al Centro Sportivo SNEF Lambrone, via della Libertà 15 (Erba).



I ragazzi potranno essere contattati per svolgere un’ulteriore seduta di allenamento che si svolgerà nella giornata di sabato 9 luglio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, viale G. Sinigaglia 2 (Como).

Per partecipare è necessaria l’iscrizione via mail.

Gli orari e l’organizzazione dettagliata dell’Open Day verranno forniti in seguito alle richieste di adesione.