Calcio Femminile | Vigilia di campionato: domani Como Women-Parma

È da pochi giorni terminata una sosta ricca di soddisfazioni per il Como Women, che ha visto le sue giocatrici protagoniste con le rispettive selezioni nazionali. A cominciare dalle giovani Beccari, Pavan e Bianchi, che hanno disputato tre partite di qualificazione all’europeo U19, ottenendo l’accesso alla seconda fase grazie ai gol dell’attaccante e del centrocampista del Como.

Grande traguardo e felicità anche per Nina Stapelfeldt, che ha conquistato con la sua Svizzera il pass per il mondiale 2023, sconfiggendo il Galles allo spareggio negli ultimi minuti dei tempi supplementari. Infine, Vlada Kubassova, che ha segnato e trionfato in finale di Baltic Cup con la sua Estonia e Malin Brenn, convocata per la prima volta in carriera dalla nazionale maggiore norvegese.





Le calciatrici sono ora tute rientrate dalle rispettive nazionali e sono pronte per giocare l’importante gara di domani contro il Parma. Ancora ferma ai box Camilla Linberg, che non sarà convocata per un infortunio al ginocchio e Marta Vergani, che è in fase di recupero dopo un problema al menisco.



In settimana, a gran voce, la squadra ha espresso la volontà di portare a casa i primi tre punti stagionali ad ogni costo, con Picchi in prima fila: “Meritiamo la prima vittoria”, poi Cecotti: “vogliamo iniziare a fare punti”, Borini: “la vittoria aiuterebbe mentalmente” e, infine, il vice allenatore Bruzzano: “dovremo imporci e ricercare i tre punti”.

Il Parma di Fabio Ulderici, dal canto suo, si presenta alla gara settima in classifica con 3 punti, frutto della vittoria per 2-1 ottenuta contro il Sassuolo alla seconda giornata di campionato. Un vero e proprio scontro diretto quello di domani, con la squadra lariana che è ferma a un punto, ottenuto con il 2-2 a Pomigliano.



L’allenatore del Como, Sebastian de la Fuente, tornerà in panchina a guidare la squadra dopo la squalifica. In vista della gara di domani ha così analizzato il momento della squadra: “Ripartiamo, dopo due settimane di stop, dalla prestazione contro l’Inter. Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto il profilo del risultato, perché il gioco c'è. Oltre le prestazioni, che sono state ottime, sarebbe importante portare a casa i punti domani. Ci stiamo lavorando e con il Parma proveremo a mettere in pratica tutto quello che abbiamo provato.”

