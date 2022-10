Como Women | C'è un po’ di blu nell’azzurro della nazionale italiana under 19

C’è un po’ di blu Como Women nell’azzurro della nazionale italiana under 19, con Chiara Beccari, Matilde Pavan e Chiara Bianchi che sono state convocate dal ct per le gare della sosta inizio ottobre. La selezione di Selena Mazzantini, infatti, è attualmente impegnata nel girone di qualificazione agli europei femminili under 19, che si disputeranno la prossima estate in Belgio.

L’Italia è inserita nel gruppo 3, assieme ad Ungheria, Galles e Serbia. Proprio contro quest’ultima le azzurrine hanno fatto il loro esordio, ieri a Bicske, cittadina ungherese situata ad una trentina di chilometri da Budapest. Il primo gol del cammino di qualificazione agli europei è stato segnato dalla calciatrice del Como Women, Matilde Pavan, che al 23’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, gonfia la rete dopo una mischia creatasi in area di rigore. Partita che nel primo tempo viene dunque indirizzata sul binario giusto dalle azzurrine, ma che si complica nella ripresa. Una scatenata Nina Majeti?, infatti, realizza una doppietta nel giro di 20’ e porta la Serbia in vantaggio per 2-1.

A dieci minuti dalla fine ci pensa un’altra calciatrice Como Women a firmare il gol del pareggio: Chiara Beccari raccoglie una respinta corta del portiere serbo Skandro e deposita in rete il gol del 2-2. Nel finale la nazionale prova in ogni modo a vincere la partita, collezionando molteplici occasioni, la più clamorosa con il palo colpito da Petrara al novantesimo, ma il match termina con un pareggio.



Nell’altra partita del girone le padrone di casa dell’Ungheria battono 3-0 il Galles, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. L’8 ottobre l’Italia affronterà proprio il Galles, per poi andare a scontrarsi con l’Ungheria l’11 ottobre. Settimana decisiva, dunque, per la nazionale di Selena Mazzantini, che al termine della gara contro la Serbia ha così commentato: “La partita è stata quasi sempre nelle nostre mani, ma abbiamo avuto troppa fretta di fare gol. Ora il nostro obiettivo è vincere le prossime due partite. Vogliamo arrivare prime nel girone”.





Soddisfazione personale per le due calciatrici del Como, Beccari e Pavan, che in questo inizio di campionato hanno giocato – titolari o subentranti – tutte le partite disputate dalla squadra di de la Fuente. Beccari si è anche tolta lo sfizio di segnare il primo gol, nella gara esterna contro il Pomigliano, mentre Pavan ha fornito l’assist decisivo per l’1-0 finale, in coppa Italia contro l’Arezzo. Le due giovani 2004 sono dunque in rampa di lancio, sia con la Nazionale che con il club, mentre la terza 2004 convocata, Chiara Bianchi, è un prodotto del settore giovanile del Como Women e aspetta di fare il suo esordio con l’Italia U19, magari proprio nelle prossime due partite.

(Comunicato Como Women)