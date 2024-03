Serie A2: i minuti finali puniscono l'Acqua San Bernardo. Rimini vince a Desio

L’Acqua S.Bernardo Cantù viene beffata nel finale ed esce sconfitta dal PalaFitLine contro la RivieraBanca Rimini 83-84.

LA CRONACA

Hickey nel traffico segna i primi due punti. Rimini, schierata a zona fin dai primi possessi, risponde con Johnson e Tassinari. Cantù impatta immediatamente con la bomba di Moraschini. Johnson, in doppia cifra dopo 10’, mantiene avanti gli ospiti, ma l’Acqua S.Bernardo resta in scia con Burns e Moraschini. Il primo quarto si chiude con i romagnoli avanti 20-21.

Hickey e Nikolic riportano Cantù al comando, Rimini però pesca un ottimo Grande dalla panchina e rimane agganciata ai canturini. È Cesana, da tre, a riportare nuovamente i biancoblù in vantaggio. Johnson continua nella sua prestazione maiuscola, a cui Young replica con due triple consecutive. Marks segna l’ultimo canestro e manda Rimini avanti al riposo 43-45.

L’uscita dagli spogliatoi dell’Acqua S.Bernardo è travolgente: 5 punti di fila di Hickey e schiacciata in contropiede di Moraschini. Dopo un time-out di Dell’Agnello si scuote anche Rimini, che risponde con un contro-break di 7-0. Nikolic e Baldi Rossi da una parte e Marks dall’altra sono i protagonisti dei minuti centrali del quarto. Nel finale Rimini è più lucida e con una bomba allo scadere di Masciadri trova i punti del 59-65.

Burns, Young e Hickey impattano la gara. Rimini si affida ancora a Johnson, ma Hickey segna la tripla del sorpasso. Cantù allunga con Nikolic, Young e Moraschini e va avanti di 7 lunghezze. È ancora Nikolic a trovare una correzione volante con fallo subito, ma Tomassini segna una tripla che sblocca Rimini. Marks imita il compagno e con poco più di 30 secondi rimasti gli ospiti tornano a due lunghezze di svantaggio. Cantù non trova il canestro e Tommasini in contropiede segna la tripla del controsorpasso. L’Acqua S.Bernardo non segna nell’ultima azione e perde 83-84.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – RIVIERABANCA RIMINI 83 – 84 (20-21, 23-24, 16-20, 24-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 8, Nikolic 13, Nwohuocha, Tarallo N.E., Bucarelli 3, Hickey 22, Burns 8, Moraschini 14, Young 12, Clerici N.E, Cesana 3.

RivieraBanca Rimini: Tassinari 3, Marks 20, Anumba 8, Grande 12, Tomassini 14, Scarponi 2, Masciadri 3, Johnson 20, Simioni 2, Pellegrino.

Arbitri: Foti, Giovannetti, Rodia.