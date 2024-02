Serie A2: Cantù vince a Nardò. Coach Cagnardi: "Partita difficile vinta con il gruppo"

Prima vittoria nella fase a orologio per l'acqua S.Bernardo. Sul parquet di Nardò i ragazzi di coach Cagnardi portano a casa una vittoria importante al cospetto di un’avversaria mai doma.

Il commento di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù sul campo di Nardò.

“È stata una partita difficile, su un campo altrettanto difficile. Eravamo in condizioni non ottimali e l’abbiamo vinta con la forza del gruppo. Abbiamo cercato di indirizzarla subito, togliendo i punti di forza agli avversari e sfruttando quelli che erano i nostri vantaggi di stazza vicino a canestro. Il secondo tempo sapevamo che si sarebbe acceso Smith, abbiamo continuato a giocare insieme anche nelle difficoltà ma sicuramente negli ultimi due quarti siamo stati meno lucidi. Abbiamo concesso qualcosa di troppo e abbiamo perso ritmo nell’ultimo quarto, segnando solo 13 punti. Ma le nostre guardie erano veramente a corto di energie. Siamo stati bravi a tenere i nervi a posto ed è stata una partita che premia il lavoro della squadra, non solo in settimana, ma in tutta la stagione. Abbiamo dovuto fare cose diverse rispetto a quelle che ci stavano dando sicurezza nell’ultimo mese, con una squadra più assestata a livello di rotazioni. Per questo siamo molto contenti della vittoria, arrivata con la volontà del nostro gruppo. Sono soddisfatto e ringrazio i miei giocatori e Nikolic, che aveva dei problemi a un piede che si strascina da qualche settimana. Ha voluto stringere i denti e ci ha dato un grande apporto. Devo dire che tutti i ragazzi, anche chi ha giocato poco o magari non ha giocato bene, sono rimasti emotivamente dentro alla partita e questa per noi è la nota più lieta”.