Serie A2: pallacanestro Cantù e Filippo Baldi Rossi ancora insieme

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è orgogliosa di comunicare il raggiungimento di un accordo per il rinnovo biennale del contratto dell’atleta Filippo Baldi Rossi.

Arrivato a Cantù nella stagione 2022-23, il lungo italiano è uno dei pilastri dell’Acqua S.Bernardo, grazie ai suoi 14.3 punti e 5 rimbalzi di media in stagione, ma anche uno dei leader di uno spogliatoio di cui è diventato capitano in estate. Grazie a questo prolungamento contrattuale, Baldi Rossi resterà quindi in biancoblù fino al 2026.

“Voglio ringraziare la società per la fiducia che ha nuovamente riposto in me. – commenta Filippo Baldi Rossi – Questo rinnovo mi responsabilizza ancora di più, perché so di rimanere in una società che ha un grande obiettivo nel presente e tanti traguardi da raggiungere nel futuro, sia a livello di strutture, che di risultati. Uno dei motivi per cui volevo continuare con questo Club è perché abbiamo la stessa fame di vittorie. Io, infatti, ho ancora tanta voglia di giocare e divertirmi, ma soprattutto di competere per qualcosa e per un risultato”.

“Questo rinnovo è il giusto riconoscimento a un giocatore che ha più volte espresso la volontà di continuare la sua avventura sportiva con noi. – commenta il presidente di Pallacanestro Cantù Roberto Allievi – Il fatto di avergli attribuito anche il prestigioso titolo di capitano è la tangibile testimonianza di quanta fiducia riponiamo in lui, una fiducia che con questo rinnovo andiamo a suggellare”.

“Il prolungamento del nostro capitano è la conseguenza del suo indiscutibile valore come giocatore, ma anche della sua importanza come persona all’interno della nostra squadra. – commenta coach Devis Cagnardi – Siamo felici di proseguire il nostro cammino con lui ed è la conferma di come Pallacanestro Cantù voglia costruire il futuro partendo da valori che non sono solo tecnici. Ci auguriamo di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.

LA CARRIERA

Filippo Baldi Rossi cresce cestisticamente nel settore giovanile della Virtus Bologna, società con cui esordisce in serie A nella stagione 2008-09. Nel 2010 si trasferisce in prestito a Perugia, dove rimane due anni prima di passare alla PMS Torino, con cui vince il campionato DNA. Nella stagione successiva ottiene la seconda promozione consecutiva, contribuendo alla conquista della serie A dell’Aquila Basket Trento. Rimane in Trentino per quattro anni, disputando anche una semifinale di EuroCup nel 2016.

L’anno successivo torna alla Virtus Bologna, dove resta tre stagioni e vince una Basketball Champions League. Nel 2020 approda in un’altra ambiziosa formazione italiana: la Pallacanestro Reggiana. Nell’estate 2022 firma un biennale con Pallacanestro Cantù, diventando fin da subito un beniamino del pubblico e un punto fermo di una squadra di cui, da questa stagione, è anche il capitano.

Baldi Rossi vanta anche 19 presenze con la Nazionale, culminate con una partecipazione a EuroBasket 2017, oltre a una medaglia d’argento vinta, sempre agli europei, con la selezione under20.