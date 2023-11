Pallacanestro Cantù, la marcia è inarrestabile: lo scontro diretto è suo

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Cantù

L’Acqua S.Bernardo non si ferma e davanti agli oltre 3.500 spettatori del PalaDesio, dopo una prestazione autoritaria, trova la quinta vittoria consecutiva, anche la Reale Mutua Torino si arrende 96-83.

LA PARTITA

La cronaca del match (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù) - Burns sblocca il punteggio con la prima tripla di serata, ma Torino risponde immediatamente e nella metà iniziale del quarto regna l’equilibrio. L’Acqua S.Bernardo prova a scappare con i canestri di Bucarelli e Hickey, ma Pepe con due triple riporta subito Torino a contatto. Nel finale Baldi Rossi restituisce il vantaggio a Cantù e la successiva tripla di Bucarelli vale il 25-21 finale.

L’Acqua S.Bernardo inizia il secondo quarto con grande energia e allunga subito in maniera decisa, prima con Burns e Bucarelli e poi con due triple di Berdini che portano i biancoblu avanti di 13 lunghezze. Il massimo vantaggio tocca anche quota +17, ma negli ultimi minuti Torino reagisce e grazie a De Vico Pepe riduce lo svantaggio sino al 53-43 con cui si va al riposo.

Le due squadre escono con decisione dagli spogliatoi continuando a dar vita ad una bella partita. Prima Young e poi Baldi Rossi provano ad accendersi ma Torino risponde colpo su colpo affidandosi ai suoi americani. Il quarto si chiude con un distacco tra le due squadre invariato rispetto al precedente: 69-59.

Gli ospiti provano a rientrare in partita e con un break targato Thomas-De Vico riportano Torino a due possessi di distanza. La risposta canturina non si fa attendere: Hickey suona la carica con un canestro da lontano, Nikolic chiude al ferro un contropiede e una tripla in transizione di Baldi Rossi riportano l’Acqua S.Bernardo avanti di 13.



Le triple di Young e ancora Baldi Rossi mandano i titoli di coda a Desio, l’Acqua S.Bernardo si impone 96-83.

IL TABELLINO

Acqua S.Bernardo Cantù - Reale Mutua Torino 96-83 (25-21, 28-22, 16-16, 27-24)



Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 21 (4/5, 3/7), Lorenzo Bucarelli 18 (4/9, 2/5), Solomon Young 17 (2/4, 4/9), Christian Burns 12 (3/7, 2/3), Filippo Baldi rossi 11 (1/2, 3/7), Stefan Nikolic 9 (4/7, 0/1), Nicola Berdini 8 (1/2, 2/2), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Christian Burns 7) - Assist: 20 (Anthony Hickey 12)



Reale Mutua Torino: Simone Pepe 25 (3/4, 4/7), Niccolo De vico 16 (1/4, 4/7), Donte Thomas 14 (7/13, 0/1), Keondre Kennedy 12 (6/10, 0/1), Marco Cusin 8 (4/5, 0/0), Matteo Schina 4 (2/2, 0/1), Luca Vencato 2 (1/3, 0/3), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/0), Federico Poser 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Mauro davide Marrale 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Luca Vencato 8) - Assist: 28 (Luca Vencato 11)