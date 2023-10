Impresa della Pallacanestro Cantù: battuta la capolista a domicilio

Vince e convince l’Acqua S.Bernardo, che dopo una partita molto intensa confeziona un ultimo quarto magnifico e infligge alla Trapani Shark la prima sconfitta stagionale, agganciandola in testa alla classifica del Girone Verde.

L’inizio di Trapani è folgorante e i padroni di casa si portano subito sull’8-0, ma Bucarelli e poi Burns riavvicinano prontamente Cantù. Le due squadre danno vita ad una partita molto intesa, in cui l’Acqua S.Bernardo ricuce gradualmente lo strappo iniziale e con la tripla di Young sulla sirena trova il primo pareggio a quota 19.

Il break ad inizio quarto questa volta lo piazza Cantù, con sei punti consecutivi targati Berdini, Nikolic e Hickey e va per la prima volta in vantaggio. Trapani però si scuote e sospinta dal suo duo americano si riporta davanti, nel finale si accende però Hickey che, prima si sblocca da lontano, e poi involandosi in contropiede nell’ultima azione manda l’Acqua S.Bernardo in vantaggio a riposo sul 35-38.

Trapani parte bene con Horton che si fa sentire sotto i tabelloni e Trapani si rimette al comando di una partita sempre più combattuta, in cui le due squadre si scambiano parziali e contro-parziali. La Shark prova ad allungare, ma l’Acqua S.Bernardo nel finale si riporta a contatto e nell’ultima azione confeziona un recupero trasformato in oro da Bucarelli, che brucia la sirena con una tripla da centrocampo che vale il 58-60.

L’Acqua S.Bernardo si scatena e colpisce con Bucarelli e Berdini, Horton prova a tenere Trapani in partita, ma Berdini infila una pesantissima tripla che fa svoltare definitivamente la partita. Cantù da lì in poi non si ferma più, produce canestri a raffica e vola fino a toccare anche le 20 lunghezze di vantaggio. Il risultato finale al PalaShark è 78-95.

Il tabellino

Trapani Shark - Acqua S.Bernardo Cantù 78-95 (19-19, 16-19, 23-22, 20-35)



Trapani Shark: Chris Horton 20 (8/9, 0/0), J.d. Notae 19 (3/6, 3/4), Matteo Imbro 11 (0/1, 2/5), Yancarlos Rodriguez 8 (0/2, 1/3), Pierpaolo Marini 6 (0/3, 2/3), Fabio Mian 5 (0/1, 1/2), Joseph yantchoue Mobio 4 (2/6, 0/3), Rei Pullazi 3 (0/1, 1/2), Marco Mollura 2 (1/1, 0/1), Andrea Renzi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Chris Horton 8) - Assist: 19 (J.d. Notae, Matteo Imbro, Yancarlos Rodriguez 5)



Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 19 (4/7, 2/5), Solomon Young 18 (3/8, 1/3), Christian Burns 18 (6/10, 1/2), Lorenzo Bucarelli 16 (3/5, 3/6), Nicola Berdini 11 (0/0, 3/4), Filippo Baldi rossi 7 (1/4, 1/3), Stefan Nikolic 6 (3/4, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Christian Burns 9) - Assist: 23 (Anthony Hickey, Lorenzo Bucarelli 6)