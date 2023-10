Serie A2, la Pallacanestro Cantù domina contro la Luiss Roma

Vittoria dominante per Cantù nella prima partita di campionato al PalaDesio. Con un poderoso allungo nei due quarti centrali l’Acqua S.Bernardo doma Roma e si concede una serata trionfale davanti al suo pubblico.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù) - Partita combattuta in avvio, con Cantù che prova a correre fin da subito con Nikolic e Young, ma la Luiss resta incollata grazie soprattutto ai canestri di un ottimo Miska, già in doppia cifra dopo i primi ‘10. Nella seconda metà del quarto l’Acqua S.Bernardo prova lo strappo con le triple di Hickey e Baldi Rossi, ma gli ospiti non mollano e si va al primo riposo sul 23-21.

I biancoblu riescono finalmente a confezionare il primo break importante ad inizio secondo quarto con il vantaggio che, dopo una tripla di Bucarelli, in un attimo tocca addirittura la doppia cifra.

Da lì in poi l’attacco di Cantù, orchestrato da un Hickey da 17 punti e 6 assist, non rallenta più e produce canestri a ripetizione, fino al canestro in penetrazione di Nikolic che sigla il 59-40 di fine primo tempo.

Ad uscire dagli spogliatoio con più determinazione è ancora l’Acqua S.Bernardo che continua sulla falsariga del quarto precedente, dominando sui due lati del campo con il vantaggio che tocca prima quota 20 e poi 30, e coach Cagnardi concede tanti minuti anche a Clerici e Nwohuocha. Il parziale di fine terzo quarto è 88-59.

Con il risultato in sicurezza Cantù può permettersi un ultimo quarto di tranquillità e mettere in ghiaccio la partita, la ciliegina sulla torta la mette proprio il giovane Filippo Clerici con una schiacciata a una mano in contropiede. La sirena finale sancisce la vittoria dell’Acqua S.Bernardo per 108 a 77.

Il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 12, Berdini 12, Nikolic 17, Nwohuocha 2, Meroni, Bucarelli 17, Hickey 17, Burns 9, Young 20, Clerici 2.

Luiss Roma: Murri 4, Badmus 9, Fallucca 3, Pasqualin 2, D’Argenzio, Jovovic 12, Miska 25, Barbon 3, Basso, Cucci 10, Salvioni 9.

Arbitri: Maschio, Barbiero, Giovannetti.