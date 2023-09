Serie A2, terremoto in casa Pallacanestro Cantù: la nota del Club

Alla viglia della partenza del campionato di serie A2, il terzo consecutivo in categoria, la Pallacanestro Cantù ha deciso di esonerare il coach Romeo Sacchetti, l'esperto allenatore arrivato in Brianza l'anno scorso dopo l'esperienza con la Nazionale. Lo ha comunicato la società in serata.

"La Pallacanestro Cantù - si legge sul profilo social del club, il sito è attualmente in manutenzione - comunica di aver sollevato dal ruolo di capo allenatore Romeo Sacchetti".

E ancora: "Il club desidera ringraziare coach Sacchetti per il lavoro svolto finora e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

"La guida tecnica della squadra - chiude la nota - è stata assegnata in maniera definitiva a coach Devis Cagnardi, che dirigerà in serata il primo allenamento. La società ha contestualmente convocato una conferenza stampa per domani mattina alle 11".

Romeo Sacchetti l'anno scorso aveva condotto Cantù fino alla semifinale playoff, quando in gara 5 e nonostante il rinforzo di David Logan, era stata eliminata in Gara 5 da Pistoia. Pistoia poi salita in LBA.

Quest'anno la squadra non era partita nel migliore dei modi, non centrando la qualificazione alle Final Four della Supercoppa di A2. Di fatto la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un rapporto evidentemente deteriorato.

Per Devis Cagnardi, classe 1976, si tratta di una nuova esperienza da Head Coach dopo quelle già vissute a Reggio Emilia nel 2018, ad Agrigento, nel 2019 dove arriva secondo alle spalle di Torino, a Treviglio nel 2020, e ancora ad Agrigento, nel 2022, dove raggiunge la salvezza con quattro giornate di anticipo. Ora la nuova sfida.