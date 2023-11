Pallacanestro Cantù, brutto passo falso: arriva la seconda sconfitta stagionale

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Agrigento

Si interrompe la striscia vincente dell’Acqua S.Bernardo che esce sconfitta dal PalaMoncada. Agrigento sfrutta al meglio le ottime percentuali al tiro in avvio e confeziona un parziale che Cantù, che paga anche le assenze, non riesce mai a ricucire.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Cantù) - Cagnardi sceglie Nwohuocha per completare il quintetto di Cantù. In avvio regna l’equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce ad imporsi, l’Acqua S.Bernardo prova un mini allungo con Bucarelli e Hickey, ma Ambrosin e Chiarastella ricuciono subito lo strappo. Nella seconda metà del quarto sono i padroni di casa a mettere la freccia e, sfruttando un eccezionale 8/10 da 3 punti, chiudono il primo quarto avanti 34-21.

La reazione canturina non si fa attendere e i canestri di Burns e Berdini riducono lo svantaggio fino a -5. Agrigento ritrova fiducia offensiva affidandosi ad un Chiarastella da 16 punti all’intervallo ed evita il rientro definitivo di un’Acqua S.Bernardo che, con una tripla di uno scatenato Berdini, arriva anche ad un solo possesso di distanza. Sulla sirena è un’altra tripla della Moncada a fissare il punteggio sul 51-45.

Ad uscire meglio dagli spogliatoi sono i padroni di casa e, complice un attacco di Cantù che non riesce a produrre punti, ritoccano il massimo vantaggio a +16. Dopo un time-out Young prova ad accendersi e l’Acqua S.Bernardo riduce di nuovo il divario a soli 5 punti. Negli ultimi possessi però Agrigento è più lucida e riallunga fino a 73-64.

Agrigento comincia ancora meglio. Berdini cerca di tenere gli ospiti in partita, ma nell’altra metà campo si erge a protagonista Cohill che colpisce a raffica da oltre l’arco (4/5 da 3 per lui) e spegne le speranze di Cantù. Finisce 96 a 78 per Agrigento.

Il tabellino

Moncada Energy Agrigento - Acqua S.Bernardo Cantù 96-78 (34-21, 17-24, 22-19, 23-14)



Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 23 (6/6, 3/3), Lorenzo Ambrosin 20 (2/4, 5/9), Dwayne Cohill 19 (3/5, 4/5), Nicolas Morici 14 (4/5, 2/5), Alessandro Sperduto 7 (2/3, 1/2), Jacob Polakovich 6 (3/4, 0/0), Davide Meluzzi 6 (0/3, 2/3), Mait Peterson 1 (0/2, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 14 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Jacob Polakovich 13) - Assist: 26 (Albano Chiarastella 8)



Acqua S.Bernardo Cantù: Nicola Berdini 20 (1/1, 5/6), Solomon Young 16 (3/5, 2/4), Lorenzo Bucarelli 13 (2/5, 2/5), Stefan Nikolic 11 (1/3, 2/5), Christian Burns 9 (4/9, 0/3), Anthony Hickey 7 (2/6, 1/3), Curtis Nwohuocha 2 (1/2, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/1), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 26 8 + 18 (Stefan Nikolic 6) - Assist: 15 (Anthony Hickey 6)