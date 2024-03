l'Acqua San Bernardo in trasferta a sul campo della Gesteco Cividale, l'ammazza grandi del campionato

Quattro giornate al termine della stagione regolare e l’Acqua S.Bernardo si prepara ad affrontare una insidiosa trasferta al PalaGesteco. Sul campo di Cividale sono infatti cadute diverse big come Trapani, Forlì e Torino. Inoltre, la Gesteco può vantare anche il record di essere l’unica squadra del campionato ancora imbattuta nella fase a orologio. I biancoblù proveranno quindi a spezzare questa striscia positiva nella sfida in programma sabato 30 marzo alle ore 20:00.

GLI AVVERSARI

Al timone della Gesteco c’è sempre coach Stefano Pillastrini, già miglior allenatore dell’ultima A2. Confermato dalla stagione passata anche il top scorer della squadra: l’argentino Lucio Redivo, terzo miglior giocatore del girone rosso per valutazione nella prima e che ora viaggia a 15.8 punti di media. Con lui nelle ultime uscite ha diviso i compiti di regia il play classe 2003 Nicolò Isotta. Il reparto di esterni titolari è completato da uno dei giovani più interessanti del campionato: il 2005 Leonardo Marangon che nella fase a orologio ha raddoppiato le proprie statistiche, confermando il suo grande potenziale. Anche la coppia di lunghi, formata da Giacomo Dell’Agnello e Gabriele Miani, è stata protagonista di un’ottima stagione: entrambi garantiscono oltre 6 rimbalzi a partita, a cui aggiungono rispettivamente 8.5 e 10.3 punti di media. Per migliorare la qualità alla rosa la società friulana ha sfoderato un grande colpo come Doron Lamb: giocatore con trascorsi in NBA e nella massima serie italiana. A lui coach Pillastrini ha affidato il ruolo di sesto uomo, che la guardia statunitense sta interpretando con un bottino di 12.3 punti realizzati a partita. Sempre partendo dalla panchina, garantiscono un contributo importante anche l’ala Martino Mastellari, 8 punti di media, e il centro Matteo Berti, che nella seconda fase sta portando in dote 7.5 punti e 6.3 rimbalzi per partita. Le rotazioni dei gialloblù sono infine completate dal play Eugenio Rota e dal lungo Luca Campani.

IL COMMENTO DI COACH CAGNARDI

“Sarà una partita complicata, ma a questo punto del campionato è quasi inutile ripeterlo, perché ogni squadra adesso ha obiettivi importanti. Cividale è l’unica squadra imbattuta nella fase a orologio, arriva da 6 vittorie di fila e ha già preso gli scalpi di Torino e Trapani. Eppure, è una squadra che non ha neanche la certezza di salvarsi ed è in una fascia di classifica dove due punti in più o in meno potrebbero cambiare il senso di tutta la stagione. Troveremo una squadra mentalizzata e che sta giocando sulle ali della fiducia, ma che ha ancora quella fame che in casa propria la rende un’avversaria molto difficile da affrontare. Lo sappiamo e ormai non ci devono essere più sorprese da questo punto di vista. Noi abbiamo bisogno di questi due punti, tanto quanto loro, per raggiungere i nostri obiettivi. La partita con Verona ci ha dato la fiducia della vittoria e ci ha fatto uscire da un momento complicato in cui non si riusciva a vincere. Abbiamo visto in campo anche delle cose discrete, ma dobbiamo dare seguito a tutto questo. Loro sono una squadra particolare ed allenata da un coach come Pillastrini, che ha dato una bella identità alla sua formazione: hanno un gioco corale e molto veloce, approcciano la partita con quintetti piccoli e quindi ci aspettiamo una gara molto fisica”.

INFO

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.