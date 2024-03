Acqua San Bernardo: presentata la Final Four di Coppa Italia LNP 2024

È stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio, nella sala conferenze della sede romana del Corriere dello Sport, la Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, che si svolgerà al PalaTiziano di Roma nei giorni di sabato 16 marzo e domenica 17 marzo.

A introdurre la conferenza sono stati Alessandro Barbano, co-direttore del Corriere dello Sport-Stadio, media partner della manifestazione, Giovanni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Cultura, Sport e Moda di Roma Capitale e l’Avv. Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro. Prima degli interventi di capitani e dirigenti delle squadre di A2 e B Nazionale qualificate, spazio anche alla presentazione di Valerio Bianchini, che parteciperà alla manifestazione in qualità di opinionista su LNP Pass.

In rappresentanza dell’Acqua S.Bernardo Cantù, che sfiderà Forlì nella prima semifinale di A2 (diretta su LNP Pass sabato 16 alle ore 16:15), hanno preso la parola coach Devis Cagnardi e Filippo Baldi Rossi.

“C’è un grande progetto a Cantù per la nuova arena e per cercare di tornare in Serie A. Stiamo cercando di cementare la nostra mentalità, domenica dopo domenica. Conosco bene Moraschini, – ha commentato il capitano dell’Acqua S.Bernardo, rispondendo alle domande della presentatrice Sabrina Orlandi – ci ha dato profondità in una stagione contraddistinta da alcuni infortuni. Forlì non è una sorpresa, stanno costruendo bene e sono molto solidi”

“Questa Coppa Italia si gioca per provare a vincerla, partecipano squadre con ambizione di andare in fondo, – ha affermato durante il suo intervento coach Devis Cagnardi – cercheremo di farci trovare pronti. Un evento del genere è a sé stante rispetto al campionato, non sempre quello che avviene nelle varie partite viene poi riportato in questa manifestazione. L’arrivo di Moraschini ci ha portato esperienza e fisicità, si è ben inserito in un roster importante per la categoria”.