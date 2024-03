Serie A2: Cantù sconfitta da Rimini. Coach Cagnardi: " Partita a strappi, noi troppo molli"

Sconfitta pesante per l'Acqua San Bernardo che cade in casa contro la Rivierabanca Rimini.

Il commento di coach Cagnardi:

"“È stata una partita a strappi. Ci aspettavamo una Rimini molto performante offensivamente con i suoi tiratori. Noi abbiamo avuto un approccio non come era stato preparato, troppo molli dal punto di vista fisico. Nel secondo quarto abbiamo subito 24 punti, spendendo un solo fallo e ci era già successo in passato questo tipo di errore. Siamo comunque riusciti ad avere dei buoni momenti, ma non abbiamo mai preso in mano definitivamente la gara. Anche loro hanno preso dei vantaggi che abbiamo rintuzzato, ma il problema è che non siamo riusciti ad avere continuità nell’arco dei 40 minuti. Abbiamo subito oltremodo il loro gioco interno e soprattutto Johnson.

Poi nel finale dovevamo avere la lucidità di non concedere triple, a parte l’ultima dove è scivolato Moraschini, avremmo dovuto avere la lucidità di provare a buttarli dentro. Nell’ultimo minuto e mezzo abbiamo giocato alcune situazioni neanche male, ma non siamo riusciti a trovare quel canestro che avrebbe chiuso la gara.”