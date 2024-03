Serie A2: l'Acqua San. Bernardo Cantù batte Verona e ritrova la vittoria al PalaDesio

Torna al successo l’Acqua S.Bernardo Cantù che sconfigge a domicilio la Tezenis Verona. Con questa vittoria i biancoblù tornano così al secondo posto nella classifica del girone verde.

LA CRONACA

L’Acqua S.Bernardo si presenta con Nwohuocha in quintetto. Bucarelli e Nikolic segnano i primi due canestri, ma Verona resta in scia. Sono le triple di Bucarelli e Hickey a spezzare l’equilibrio e a portare Cantù fino al +8. Penna e Buva accorciano riportando gli ospiti a una sola lunghezza di svantaggio. L’Acqua S.Bernardo non si scompone e allunga di nuovo grazie a Moraschini e Berdini. Young segna l’ultimo canestro del quarto ritoccando il massimo vantaggio sul 23-14.

Hickey porta subito l’Acqua S.Bernardo oltre la doppia cifra di vantaggio. La Tezenis ritrova fluidità offensiva e torna a due soli di possessi di distanza. È ancora Hickey a prendere il comando dell’attacco canturino, prima con una tripla e poi con l’assist per la schiacciata di Nikolic che costringe coach Ramagli a fermare il gioco. Devoe accorcia dalla lunetta e manda le squadre al riposo sul 34-28.

Baldi Rossi e Hickey aprono le danze per Cantù. Devoe prova ad accendersi dalla lunga distanza, ma è sempre il play americano dell’Acqua S.Bernardo a replicare ai tentativi di rimonta dei veronesi. Young raccoglie il testimone del connazionale e risponde con la stessa moneta a una tripla di Udom. Nell’ultimo minuto la tripla di Berdini riporta Cantù a +9, prima del canestro di Buva per il 52-45 di fine terzo quarto.

La tripla di Moraschini vale di nuovo la doppia cifra di vantaggio per l’Acqua S.Bernardo. La Tezenis dimezza lo svantaggio con un mini-parziale, che però è prontamente annullato dalla coppia Baldi Rossi-Young. Verona non molla e con una tripla di Udom si riavvicina nuovamente. Young e Bucarelli tengono Cantù al sicuro. Buva è l’ultimo ad arrendersi, ma una tripla di Hickey e un appoggio di Baldi Rossi chiudono definitivamente i giochi.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – TEZENIS VERONA 74 – 69 (23-14, 11-14, 18-17, 22-24)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 9, Berdini 7, Nikolic 4, Nwohuocha, Tarallo N.E., Bucarelli 11, Hickey 21, Burns, Moraschini 9, Young 13, Cesana.

Tezenis Verona: Mbacke N.E., Morati N.E., Gazzotti 4, Gajic 4, Devoe 8, Esposito , Penna 10, Buva 26, Udom 17, V. Bartoli, S. Bartoli.

Arbitri: Miniati, Wassermann, Tirozzi.