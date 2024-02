Viviana Varese lascia Eataly e porta una nuova stella Michelin sul lago di Como

Da giorni Viviana Varese aveva annunciato che la sua strada, dopo 10 anni di collaborazione, si sarebbe divisa da quella di Eataly Smeraldo, la creatura milanese di Oscar Farinetti. Addio dunque a ViVa, visto che entrambe le parti hanno infatti affermato di "voler perseguire nuovi e ambiziosi progetti" all'interno di una separazione che appare nei modi più che consensuale. Naturalmente stiamo parlando di ristorante stellato, riconoscimento conquistato quando la chef campana era alla guida di Alice, allora non ancora negli spazi di Eataly, dove fu poi trasferito nel 2014.

L'annuncio della nuova prestigiosa destinazione è arrivato attraverso le pagine gastronomiche di Cook, inserto del Corriere della Sera, che ha dunque rivelato che la chef si trasferirà sul lago di Como, per la precisione a Villa Passalacqua, riconosciuto lo scorso anno come "Miglior hotel del mondo"

Viviana Varese nel tempo aveva avviato anche altre attività ristorative di successo, come Polpo, sempre a Milano in via Melzo, o i due indirizzi di Noto, Villadorata Country Restaurant a Noto e Viva il Bistrot, sempre a Noto (Siracusa), all'interno di palazzo Nicolaci. Ancora a Milano, nel 2022, "Io sono Viva Dolci e Gelati".