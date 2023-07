Dormire in una tenda sospesa sotto le stelle: ecco dove

A un'oretta da Como, nel cuore del Parco del Ticino, è possibile vivere un'esperienza davvero unica: dormire in una tenda sospesa.

Qui, in un antico bosco di querce sulle rive del fiume, si trova un glamping magico e suggestivo: si può dormire tra cielo e terra, al costo di 89-190 euro per due persone o di 119-250 euro per tre persone (a seconda del periodo e delle promozioni attive). Ma si può anche scegliere di usufruire di servizi extra, o di prendere parte ad una delle attività offerte dal parco: trekking con una guida del Parco del Ticino, bicitiour lungo il sentiero E1 che parte dalla Lanca Ayala e si inoltra nel bosco, corso base di bushcraft (costruire un riparo e un campo, accensione del fuoco, orientamento, nodi), discesa in packraft (canoa gonfiabile monoposto sul fiume Ticino + trekking nel bosco).

Le tende sospese sono dieci: cinque hanno due posti, cinque tre. Se la notte è secca e stellata, si può scegliere di dormire solo sotto la zanzariera trasparente, per un'esperienza immersiva. Se invece piove, la copertura antipioggia tieni gli occupanti della tenda all'asciutto e al sicuro.

In ogni caso, sarà un'esperienza straordinaria. Da vivere in coppia, per la più romantica delle notti. O da vivere con i bambini, per un divertimento senza eguali.