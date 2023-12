La storia di una fantastica amicizia con la volpe che ammirava il lago di Como dalla Valle Intelvi

C'era una volta una volpe, bellissima e fiera, una casa nella Valle Intelvi, abitata da una coppia gentile, e il panorama incantato che volge verso il Lago di Como. Gli elementi per una fiaba ci sono tutti e ce la facciamo raccontare da Maurizio Moro (questa la sua pagina con tantissime immagini meravigliose), il nostro fotografo del cuore, che ci ha ricordato questo episodio denso di magia accaduto qualche anno fa, nel 2019. La storia è quella di Guendalina, così la chiamavano Maurizio e sua moglie Elena, una volpe bellissima che a partire dal 2018 andava ogni giorno a trovarli nel loro giardino, in Valle Intelvi. La volpe volgeva spesso il suo sguardo verso il Lago, con un tocco di malinconia, regalando a Maurizio scatti meravigliosi, come dipinti di una favola. Una vera poesia racchiusa nelle foto Moro, che rendono questa piccola ma preziosa storia un racconto magico, di quando la Natura incontra l'uomo. Sfogliando la gallery qui sotto, potrete vedere tutte le foto della volpe il giorno del suo compleanno (e non solo).

"In quel lasso di tempo, racconta Moro, la volpe si era resa conto che noi non eravamo per lei una minaccia e quindi, pur non potendo avvicinarci troppo, avevamo conquistato la sua fiducia e non scappava quando ci vedeva. Dopo un anno che ci faceva visita avevo quindi pensato di festeggiarla. In quell' occasione le avevamo preparato una torta di carne coronata da uva con una candelina in mezzo. Dopo una lunga attesa nel tardo pomeriggio finalmente era arrivata. Ecco la sequenza della sua visita più alcuni altri scatti di quei giorni. Non arrivava sempre dallo stesso punto ma chissà perché quella sera ero convinto che sarebbe spuntata da li.

Allora mi sono appostato per tempo e dopo quasi due ore, (si sa la pazienza è una delle caratteristiche che un fotografo deve avere) è apparsa proprio in quel punto potendo cogliere così l'attimo giusto. Ciao amica mia. Vi sblocco un ricordo e lo lascio alle mie foto".

Dopo aver festeggiato con la torta di carne, che sanciva un anno di amicizia con Maurizio e Elena, la volpe non tornò più. Si girò un'ultima volta verso i suoi amici, piena di gratitudine ma doveva seguire quella che è la sua natura. Guandalina non la videro più in Valle Intelvi anche se qualcuno dice di aver notato, nelle notti luminose, una stella particolare che guarda verso il lago e quella casa in mezzo al verde dove vivono i suoi amici.