Guida Michelin 2024, nessuna nuova stella sul lago di Como e un arrivederci in città

Qualche arrivederci alla Stella Michelin, Tigli in Theoria, cinque conferme e nessuna nuova stella per Como e provincia. Tra i ristoranti che fanno il loro ingresso nella lista della Stella verde Michelin, a certificare una ristorazione impegnata, etica e sostenibile, troviamo però Radici a San Fermo della Battaglia. In compenso la Lombardia ha due nuovi ristoranti doppia Stella Michelin e sono tutti nella città di Milano: si tratta di Andrea Aprea, dell'omonimo chef campano d'origine e milanese di adozione, già bistellato al ristorante Vum, e di Verso dei fratelli Remo e Mario Capitaneo che è passato in un solo colpo da nessuna a due stelle.

I ristoranti con 3 Stelle Michelin, massimo riconoscimento, nel 2024 sono tredici: alle undici conferme si aggiungono due nuovi membri. I nuovi entrati nella lista sono Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, nuova sede per il cuoco delle montagne, e Quattro passi a Nerano. Nell'Olimpo a 3 stelle in Lombardia si confermano Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova), ed Enrico Bartolini al Mudec a Milano.

1 stella, le conferme nel Comasco

Albavilla – Il Cantuccio

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Torno – Il Sereno Al Lago?

Lomazzo – Trattoria Contemporanea?

Le altre stelle in Lombardia

Bergamo – Villa Elena

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Crema – Vitium?

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Il Fagiano N

Fasano del Garda – Lido 84

Gargnano – La Tortuga

Lallio – Bolle?

Laveno – La Tavola

Lodi – La Coldana N

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – AALTO

Milano – Anima?

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano – Horto N

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – L'Alchimia

Milano – Sadler

Milano – Viva Viviana Varese

Oggiono – Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi N

Pavia – Lino?

Pralboino – Leon d'Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

San Paolo d'Argon – Umberto De Martino

Saronno – sui generis. N

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole – Osteria degli Assonica

Stradella – Villa Naj

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d'Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde