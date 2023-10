I 5 ristoranti di Como in gara per la miglior cassoeula del 2024

Anche quest'anno, com'è ormai tradizione, comincia il Festival De La Cazoeula, in brianza meglio nota come Cassoeula. Il festival nasce nel canturino e come lo scorso anno, fra i partecipanti non ci sono più solo ristoranti di Cantù (dove il festival nacque nel 2013) e della provincia di Como, ma anche ristoranti di Monza Brianza e Lecco e persino da Milano.

Il Festival, come da dieci anni a questa parte, continua dunque a crescere e la gara si fa sempre più agguerrita.

Chi sarà il vincitore nel 2024?

A deciderlo saranno, come sempre, i tanti appassionati del nostro fantastico piatto, che potranno andare nei diversi ristoranti in gara per gustare il re dei piatti della cucina brianzola e poi votare con la scheda on line sul sito ufficiale del festival www.festivaldelacazoeula.it al quale rinviamo per qualsiasi chiarimento e dettaglio. Oltre alla giuria popolare ci sarà anche il voto di un gruppo di chef ed esperti della ristorazione. I ristoranti di Como che partecipano alla competizione sono:

Osteria dal Buonumore, in piazza Mazzini 13 Como, Gesumin in via Cinque Giornate 44, Crotto del Sergente in via Crotto del Sergente 13, Trattoria Bassone in via Ninguarda 40 Albate, Il diavolo e l’acqua santa in via s. Giacomo 36/A 13 Como. Ci sono poi molti altri ristoranti che partecipano dal canturino e dalla provincia di Como. quest'anno, saranno oltre 50 quelli in gara (qui tutti i partecipanti).

Il Festival si tiene dal 1 al 15 novembre 2023 e dal 17 gennaio al 29 febbraio 2024. Lo scorso anno la Cazoeula d'Oro è stata vinta dalla Trattoria Maurizi di Nibionno (Lecco).