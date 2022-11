Perché hanno dato il Tapiro a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ricevuto un tapiro da Striscia la Notizia. Non era, come spesso accade, sul Lago di Como ma a Milano.

Il motivo? Un intero museo prenotato - il Museum of Dreamers di Milano - per potersi divertire in totale riservatezza insieme ai figli e ad alcuni amici.

Pochi giorni fa i Ferragnez si sono regalati una visita a porte chiuse, che ha lasciato fuori dal museo le persone che avevano prenotato il biglietto. Sono bastate un paio d'ore per scatenare la bufera social, dove i visitatori 'scaricati' si sono sfogati duramente. La spiegazione la da la stessa Ferragni che ha incassato il Tapiro col sorriso. Bisogna ammettere però che, forse a causa della sua esposizioni molto alta (ha oltre 28 miliomi di follower) il pregiudizio che fa scattare subito enormi polemiche non manca mai. Accadde anche quando trascorre con la famiglia qualche giorno sul Lago: non mancano mai critiche anche esagerate e chi le fa i conti in tasca. In realtà avendo lei e il marito Fedez quasi 50 milioni di follower, il fatto che siano innamorati del nostro territorio è solo una grande pubblicità. Ma torniamo al tapiro.

Il museo prenotato e il Tapiro

La vicenda del museo di Milano ha messo in moto Valerio Staffelli, che non poteva risparmiare il tapiro d'oro all'imprenditrice digitale. L'inviato di Striscia la Notizia l'ha raggiunta proprio dopo la polemica per la visita privata della famiglia al museo, visita che si sarebbe prolungata più del previsto costringendo le persone a rinunciare alla mostra. "Dovevi farmelo glitterato", ha ironizzato Ferragni, che ha accettato con sportività l'irriverente premio, difendendosi però dalle accuse: "Quello che è successo non è colpa nostra. Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito. L'errore è stato del museo, dovreste darlo a loro il tapiro. Mi spiace per le persone rimaste fuori, che comunque sono state rimborsate".