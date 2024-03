Pasta al pomodoro? La ricetta perfetta ce la spiega Paolo Lopriore

Paolo Lopriore è uno dei più importanti artisti della cucina italiana e certamente uno dei più coraggiosi. Nato a Como nel 1973 , dopo l’alberghiero Lopriore ha subito visto la luce: in via Bonvesin de la Riva, al primo stage, lo aspettava Gualtiero Marchesi. L'Albareta a Erbusco, poi la Francia, prima da Ledoyen e poi da Troisgros con Michel Porthos, e la Bagatelle a Oslo. In seguito, fino al 2012, Lopriore è stato lo chef del Canto della Certosa di Maggiano; dal 2013 una veloce apparizione al Kitchen di Cernobbio, seguita dalla parentesi milanese dei Tre Cristi. Infine, nel 2016, il suo ristorante, Il Poritco, ad Appiano Gentile, ristorante che abbiamo recensito in questo articolo. Nel paese natio, Lopriore ha così compiuto la sua rivoluzione che passa per una grande attenzione per il territorio. Ma da cosa è partito per cucinare la pasta al pomodoro perfetta, il piatto più celebre della cucina italiana? Dalle penne lisce e da una salsa in riduzione, vediamo qui i suoi consigli raccolti da Italia Squisita.