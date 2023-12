Gli Olo fanno ancora più bella piazza San Carlo a Torino

Mentre a Como un po' di bellezza l'ha portata Made in Maarc alla Casa del Fascio, i comaschi Olo, hanno portato quest'anno la loro creatività in quel di Torino. Ad annunciarlo sono stati loro stessi con un post sulla loro pagina Facebook pubblicato questa mattina:

"Finalmente possiamo svelare il progetto su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi! Da oggi 16 dicembre al 7 gennaio trasformeremo Piazza San Carlo a Torino in una gigantesca stanza urbana immersiva con un videomapping a 360 gradi su più di 300 metri di architettura. Un progetto di Comune di Torino realizzato da Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con 24 ORE Cultura".

OLO creative farm nasce nel gennaio 2005 per opera di Mattia Amadori, Andrea Corti e Max de Ponti. Dalle video-installazioni ai video musicali, dai visual ai concerti, dalla videoarte alle installazioni di luce interattive, OLO creative farm spazia in ogni ambito della comunicazione visiva. L’interattività e le esperienze immersive giocano inoltre un ruolo cardine nella sperimentazione dello studio, sempre dedito a trovare nuove strade per avvicinare la tecnologia all’uomo.