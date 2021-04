Nuova tv digitale al via: quando non si vedranno più i canali e chi deve cambiare televisore

Lo switch off della televisione come la conosciamo oggi sarà graduale e comincerà dall'1 settembre. Il calendario dello spegnimento e del passaggio al nuovo standard

Manca davvero poco al passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, che permetterà agli italiani di poter godere di una qualità delle immagini di molto superiore all'attuale e di ricevere anche più canali. I pro sono importanti, ma i contro non sono da meno; sarà necessario, per molti italiani:

cambiare il proprio televisore

acquistare un decoder

Ma perché un digitale terrestre nuovo? Il processo, come riportato da Ansa, è determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia. I lavori inizieranno già all'inizio di quest'anno, con modifiche che per il momento, comporteranno solo la necessità di risintonizzare alcuni canali (a seconda della zona d'Italia in cui si vive).

Quando non si vedranno più canali Rai e Mediaset: il calendario Lo switch off del segnale, poco più di dieci anni dopo il passaggio al Dvb-T1, che ha radicalmente modificato le modalità di visione sul piccolo schermo, inizierà alla fine dell'estate del 2021. Il calendario è stato messo a punto dal ministero dello Sviluppo Economico, con la divisione dell'Italia in quattro aree: si parte il 1 settembre con le aree 1 e 3, che comprendono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia , Piemonte, province autonome di Trento e Bolzano, Valle d'Aosta e Veneto. Per questi territori ci sarà tempo fino al 31 dicembre dell'anno per completare il passaggio

con le aree 1 e 3, che comprendono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, , Piemonte, province autonome di Trento e Bolzano, Valle d'Aosta e Veneto. Per questi territori ci sarà tempo fino al 31 dicembre dell'anno per completare il passaggio dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sarà la volta dell'area 2 che comprende: Campania, Lazio Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria

a seguire, dal 1 aprile 2022 al 20 giugno 2022, data del definitivo switch off nazionale, toccherà agli abitanti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia.

Lo standard passerà dal MPEG2 all'MPEG4, che consente già oggi di vedere i canali in alta definizione. Non avranno problemi a ricevere i canali tutti coloro che hanno un televisore che permette già oggi la ricezione del segnale in alta definizione dal numero 500 in poi del telecomando.

Poi ci sarà la fase due, con il definitivo passaggio a luglio 2022 al nuovo Dvb-T2 Hevc. Per verificare se il proprio schermo è compatibile con questo standard occorre sintonizzarsi sui due canali test 100 e 200: se appare il messaggio "Test HEVC Main10" il modello è abilitato alla ricezione. Non dovrebbe essere necessario cambiare i televisori venduti dal 2017 in poi, ma saranno molti degli apparecchi acquistati precedentemente a necessitare di un nuovo decoder.