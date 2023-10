Mystic Burger e Grow Restaurant, il nuovo panino celebra la terra e i suoi sapori più autentici

Un nuovo panino d’autore e tante novità. L’autunno nelle cucine del Mystic Burger di Como riparte all’insegna del gusto. A partire dal 27 ottobre, infatti, entra in menu Ul Selvatic, creato in collaborazione con gli chef del Grow Restaurant di Albiate (MB) che hanno voluto trasformare uno dei loro piatti più importanti in un hamburger. Ecco gli ingredienti di questa creazione dei fratelli Matteo e Riccardo Vergine: pane al latte, hamburger di cervo selvatico con il suo sapore elegante ma profondo, maionese al fondo di cervo, finferli e lampone ghiacciato per un'esplosione di gusto.

“Matteo e Riccardo - raccontano Massimo Pasqual e Andrea Marti, proprietari del Mystic - hanno saputo esaltare una carne complessa come la selvaggina, in particolare il cervo, con grandissima tecnica e studio degli ingredienti. Preparare insieme questo panino è stata un’esperienza straordinaria e l’assaggio poi ci ha davvero emozionato a ogni morso”.

Ul Selvatic nasce da un cavallo di battaglia del Grow Restaurant: “Il piatto da cui siamo partiti - raccontano gli chef - è la nostra tagliatella al mais con ragù selvatico, gemme di abete in conserva e lampone ghiacciato. Una tagliatella all'apparenza molto semplice, dietro cui si cela molta tecnica e un gusto profondo. Lo abbiamo voluto trasformare in un panino che racchiudesse l’essenza di questo piatto”.

Del resto, come scrive anche la Guida Michelin a proposito della cucina del Grow Restaurant, “i suoi piatti moderni vogliono riflettere i sapori ancestrali della Brianza e della Lombardia di un tempo, quando la caccia, la pesca d'acqua dolce, la coltivazione degli ortaggi e la raccolta delle erbe spontanee erano parte della vita quotidiana”. E proprio questa ricerca e autenticità dei sapori è alla base di Ul Selvatic.

Le collaborazioni

Il Mystic Burger non è nuovo a joint venture. Nel suo menù infatti ci sono stati un hamburger firmato dallo chef stellato Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio, uno di Misha Sukyas chef e volto noto di Food Network, e attualmente c’è quello realizzato con Massimo Novati (in arte Mocho). E in futuro non mancheranno collaborazioni con altri chef eclettici e pronti alla sfida del “panino d’autore”.

10 anni di Mystic Burger

L’hamburgeria brianzola quest’anno compie dieci anni e festeggerà con un grande evento: “Quando abbiamo deciso di aprire il Mystic, - raccontano i fondatori Massimo e Andrea - lo abbiamo fatto perché avevamo un fortissimo desiderio di valorizzare i piccoli produttori locali, le eccellenze del nostro territorio e tutti i prodotti di grande qualità che il nostro paese ci offre. Con questo intento abbiamo selezionato personalmente ogni singolo ingrediente, fatto mille test delle diverse ricette fino a quando, secondo noi, avevamo raggiunto la perfezione”. La continua ricerca e la voglia di proporre ai clienti prodotti unici e di altissima qualità porta Massimo e Andrea a viaggiare spesso alla ricerca di piccoli produttori o aziende d’eccellenza da cui acquistano talvolta singoli ingredienti anche per un solo piatto. Produttori come Carlo’s Beef, Meat Premium, la Fattoria Dassogno che fornisce al Mystic Burger tutti i formaggi, Semetella - Azienda Agricola Diffusa con i suoi prodotti dell’orto a chilometro zero e bio o la Macelleria Nogara da cui viene acquistata la carne affumicata per il panino Dionigi, o Wolf Sauris per i guanciali.

Il Mystic Burger ha un menù con sette hamburger fissi più alcuni in special edition che cambiano periodicamente. E utilizza sette tipologie di pane prodotto appositamente da un panettiere. Dal classico al bretzel, dai panini ai cereali antichi a quelli al latte. Oltre ai classici hamburger, in menù è possibile trovare anche piccoli appetizer in grado di conquistare i palati dei più golosi come le chips di culatello o le coscette di faraona fritte. Per i veri appassionati di carne e barbecue, anche tagli nobili accuratamente frollati in casa come Rubia gallega, Simmental bavarese, Grigia alpina, Frisona italiana. Una menzione importante, poi, meritano le ribs in tre cotture, una delle quali sottovuoto a bassa temperatura con il Mezcal. Due le sedi del Mystic Burger: una a Montorfano e una in centro a Como in cui poter assaporare e gustare tutti i piatti creati con amore e passione dai proprietari e fondatori.