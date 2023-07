Le 12 migliori enoteche dove bere naturalmente a Milano

Ci sono vignaioli che ancora credono nel “vino d’autore”, che se ne fregano delle mode, che amano camminare sulla terra incontaminata delle loro vigne senza mai dimenticare le antiche ricette della cultura contadina. Dei Tom Waits del vino, per intenderci. Chiamateli naturali, senza trucco, biodinamici, non importa il termine ma l’idea. Vini non convenzionali che hanno in comune un pensiero etico legato soprattutto al rispetto della terra. In questo senso Milano ha fatto scuola: se c’è infatti una città che prima di altre ha capito la potenzialità e la forza del “bere consapevole”, questa è proprio la metropoli lobarda. Ecco allora le dodici enoteche più interessanti della città dove trovare i migliori vini naturali italiani e non solo.

Vinoir - Ripa di Porta Ticinese, 93b

Questa magico luogo sui Navigli ha fatto scuola. È stato il primo rifugio a Milano per gli appassionati di vini naturali. Gianluca Ladu e sua moglie Maddalena sono una certezza per chi vuole scoprire un mondo sempre ricco di sorprese. Al calice è possibile degustare bianchi, orange, rossi e bollicine tra le tante proposte che si rinnovano ogni giorno anche nel racconto. Le etichette sono tutte quelle che vorreste avere a casa. Avviato come piccola enoteca ostinata e contraria, ora Vinoir è anche un magico ristorante dove poter accompagnare ogni piatto speciale con il vino giusto.

Vineria Eretica - Via Rosolino Pio, 14

Una delle ultime aperture in città a pochi passi da Porta Venezia. Qui si coltiva il desiderio di sostenere “ereticamente” vignaioli non omologati, vari, differenti, artigianali. Un luogo dove si trasmette ai clienti l’idea che il vino vero è vivo ed evolve. Il vino racconta un’idea in evoluzione, un’idea antica e tramandata ma al tempo stesso è futuro. Vino al centro di una tavola dove cultura, tradizione e allegria sono sempre da condividere. Una scelta di etichette non comuni persino tra i produttori di vino naturale e una grande attenzione per la Francia.

Enoteca Naturale - via Santa Croce, 19

A due passi dalla Darsena, Enoteca Naturale si affaccia su piazza Sant’Eustorgio, uno degli angoli più incantevoli della vecchia metropoli. Dopo l’esperienza di Vinello a Milano, Marta Gianotti ha proseguito qui la sua avventura nel mondo del vino. Quale? Il nome del locale non lascia spazio a fraintendimenti. Modernità e tradizione convivono in nome di un’idea che si allarga ai progetti di inclusione sociale dei richiedenti asilo e al sostegno di Emergency, la cui sede sorge a fianco di un’enoteca giovane e naturalmente conviviale.

Mestè - via Corrado Il Salico, 12

Dopo diverse esperienze nel mondo dei vini naturali a Milano, Daniele Santangelo ha trovato da Mesté un nuovo angolo della città dove proseguire il suo cammino. Insieme ai soci, un cuoco e un vignaiolo, ha dato vita a un locale con cucina, in zona Tibaldi, dalle idee molto chiare. Pochi tavoli, tra bottiglie che aspettano solo di essere aperte, in un ambiente dove il vino e i piatti hanno lo stesso stile. Nulla è improvvisato o lasciato al caso: si capisce subito che sulle spalle di chi lavora in questo locale c’è tanto mestiere. Mesté, come si dice appunto in dialetto milanese.

Tipografia Alimentare - via Dolomiti, 1

Nel tranquillo quartiere della Martesana troviamo uno dei locali più interessanti e giovani di Milano. In Tipografia Alimentare bere naturale è più che un’idea: Martina Laura e sua mamma Carla hanno creato un luogo dove si respira passione. Certamente per il vino ma anche per la cucina. La scelta dei prodotti è maniacale e mai casuale, frutto di una ricerca sempre attenta. Le etichette selezionate sono solo quelle di vignaioli che Martina ha conosciuto personalmente. A questa tavola un bicchiere di vino e un piatto sono sempre una piacevole scoperta.

Vinello a Milano - Piazza Gambara, 4

Uno dei locali più intimi e accoglienti della città. In zona Gambara, lontano dal clamore del centro, Vinello a Milano è davvero un’enoteca dove si sta bene. Una scelta minuziosa di bottiglie, anche nella nuova gestione di Alessandro Ambrosi ed Elisa Villa, per questo locale che da anni contribuisce a diffondere la filosofia etica del bere sano. Uno dei luoghi dove hanno trovato subito casa i vignaioli resistenti con i loro vini senza trucchi. Informale e genuino, semplice e mai banale. Assolutamente da scoprire per ritrovare il sorriso con un calice in mano.

Cantine Isola - Via Paolo Sarpi, 30

Se si parla di enoteche storiche, non si può fare a meno di Cantine Isola. Qui il vino buono è il re degli aperitivi, non si beve altro sin dal 1896. L’offerta è figlia di un compromesso ma generosa anche tra i vini naturali. Basta farsi largo tra la folla che ogni sera riempie il piccolo locale del quartiere cinese a Milano. Un luogo della tradizione che ha saputo evolversi grazie a Luca Sarais e al suo staff. Al bicchiere la scelta è importante, basta chiedere. Bottiglie davvero per tutti i gusti, senza tempo per troppe parole. In questa bottiglieria si riempiono calici, le chiacchiere si fanno fuori con gli amici.

Sciuma Radical Wines - piazza Firenze 4

Qualora la produzione di un vino venga guidata da un progetto enologico prefissato, il vino si scollega dalla sua origine di provenienza, l’uva, la terra. Privando il vino della sua essenza, si sottrae la verità, nutrimento della coscienza, e si gode solo di una finzione. Perciò da Sciuma, nel locale di Davide Micheletti, troverete esclusivamente vini autentici, non manipolati, naturali dunque radicali. Troverete sempre un’anima e una storia da raccontare nel vino da voi scelto. Sciuma ricerca e sostiene vignaioli che difendono la salubrità del proprio territorio, osservando una marcata etica ambientale per salvaguardare la vita in ogni sua forma ed ambito.

Vino - Via Pier Lombardo, 9

A due passi dal Teatro Franco Parenti, un’altra enoteca con mescita che merita attenzione. Da Vino non mancano gli incontri con i produttori e i simposi sperimentali. Ma anche concerti di musicisti-ricercatori per il sottile piacere di scoprire nuove note. E ancora una piccola biblioteca e vendita libri di case editrici indipendenti. Vino buono sì ma anche un vero e proprio luogo d’incontro per artisti che hanno storie da raccontare e non solo da bere. Un rifugio metropolitano per spiriti raminghi.

Surlì - Via Genova Thaon di Revel, 12

A Milano in zona La Fontana, quella di Surlì (sui lieviti in enologia) è proprio una bella storia. Il più giovane del gruppo, Tommaso Terreran, inizia a girare per piccole cantine, si appassiona e ne parla con suo padre che assaggia così vini molto diversi da quelli ai quali è abituato. Lo conquista un’impronta decisa e precisa del territorio da cui provengono. Surli nasce cosi, con un gruppo in cerca di vino che si è presto allargato unito dalla voglia di condividere una passione. Qui si ritrova quel sapore naturalmente frizzante come la brezza che si respira nei sentieri nascosti del buon vino.

Osteria alla Concorrenza - via Melzo, 12

Un luogo davvero da scoprire. ç’Osteria alla Concorrenza: vini scelti uno ad uno con grande cura e mai banali, difficilmente si beve un vino già bevuto, Moltissimi sono naturali anche se non è solo su questo che puntano questo locale molto apprezzato da chi lo frequenta abitualmente a Milano. Sono semplicemente vini ottimi, e anche l’ambiente è ottimo, tant’è che per sedersi è fondamentale prenotare, anche qualche giorno prima. Tutto segnata sulla lavagna in un ambiente assai gradevole.

Champagne Socialist - Via Lecco, 1/a

Dopo Botanical Club, Davide Martelli e i suoi soci hanno dato vita da un paio di anni a un altro locale molto interessante in zona porta Venezia. Champagne Socialist ha fatto del vino “brutale” il proprio credo, affermandosi in poco tempo come un altro tempio meneghino del bere consapevole. Tutti i vini offerti sono esposti e la scelta è certamente quella di chi ha capito la tendenza. Non c’è scritto da nessuna parte ma qui il vino naturale più che una proposta è una “legge”. Chi varca la porta di questo “saloon” sa quali bottiglie fumanti lo aspettano