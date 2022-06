Una luna piena (di alberi), il meraviglioso scatto da Cernobbio

In queste notti di fermento elettorale, forse a qualcuno sarà sfuggita una luna piena di una bellezza accecante. Una clamorosa manifestazione della superiorità della natura. Una luce che ha illuminato la città quasi a volerle indicare la via. A Como una luna enorme è spuntata quasi dal nulla in viale Varese. Ho maledetto il fatto di non avere con me una macchina fotografica per immortalarla. Ma la sua bellezza non poteva rimanere solo negli occhi di chi non smette mai di stupirsi al cospetto di una luna davvero spaziale.

Per fortuna qualcuno l'ha inseguita e colta con un scatto meraviglioso. Francesco Mantero l'ha infatti letteralmente catturata offrendone una visione molto particolare, con le fronde alberi che si incollano alla luna: un tatuaggio della natura sulla natura. Per realizzarlo, in un luogo appena sopra Cernobbio, ha utilizzato su treppiede una mirrorless Fuji xt4 con tele 560 (obiettivo 100-400 più extender 1.4). E quindi grazie a Francesco per questa bellissima foto che ha condiviso con noi e i nostri lettori.