Il Lago di Como per gli esperti di viaggi è tra i 55 luoghi più belli del mondo

"ll Lago di Como è stato uno dei luoghi di vacanza più popolari d'Italia sin dai tempi degli imperatori romani. Questa zona di villeggiatura di "alto profilo" attira ancora un turismo elegante con i suoi giardini lussureggianti, i palazzi e le ville degni di James Bond e le coste alpine assolate. Prendi la funicolare per il piccolo villaggio di Brunate per un panorama incredibile".

Questa la spiegazione di Travel + Leisure, network specializzato in turismo e famoso in tutto il mondo, del perchè il lago di Como ha il diritto di rientrare a pieni voti nella classifica dei 55 luoghi più belli al mondo da visitare. La classifica, redatta dalla giornalista Anne Olivia Bausco, è aggiornata al mese di aprile 2023.

Le località presenti sono tutt'altro che banali: si passa dalla biosfera patrimonio Unesco del Torres del Paine National ParK in Cile (al primo posto assoluto), al Grand Canyon dell'Arizona, passando per le cascate dello Zimbawe (qui tutta la classifica). Considerando anche che si basa, come scritto dagli stessi autori, più che altro su parchi nazionali e meraviglie naturali è un titolo ancora più prestigioso che si porta a casa il nostro lago.

A fare compagnia al Lago di Como c'è solo un altro luogo italiano. Parliamo di Taormina amata e elogiata per "le sue antiche rovine, un centro storico affascinante e passeggibile e uno scenario arroccato tra mare e cielo".

(In copertina foto di Maurizio Moro dall'escurisone La passeggiata dell'Amore, il panorama più romantico del Lago di Como)