La passeggiata dell'Amore, il panorama più romantico del Lago di Como

Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro in qualche bella escursione sul lago di Como. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte.

Oggi ci accompagna in una camminata facile e adatta a tutti. Una passeggiata tranquilla che regala scorci romantici dove le montagne si riflettono nel lago e la quiete dei borghi ci fa immergere in un mondo antico, fatto di dettagli e natura. Come al solito a parlare saranno le splendide immagini di Moro (qui il suo profilo Instagram) che proponiamo integralmente nella gallery qui sotto.

La passeggiata dell'Amore, in uno dei punti più romantici del Lago di Como parte da Cremia frazione San Vito a Musso.

Si parcheggia al ristorante la Baia dove si può pranzare. Poi si segue, a lago, la passeggiata Breva-Tivan accompagnati dal dolce sciabordio dell'acqua. Sono in tutto 6,5 chilometri e il dislivello è di 60 metri. Moro consiglia questa escursione a tutti perché non presenta nessuna difficoltà.

Oltre alla bellezza del paesaggio, una curiosità: potrete fotografare anche l'albero giraffa (perché si chiama così è abbastanza intuitivo).

Buona passeggiata!