Il lago di Como torna sul grande schermo con Aldo, Giovanni e Giacomo: a Bellagio il grande giorno

Finalmente arriva sul grande schermo il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo "Il grande giorno", girato in gran parte sul lago di Como. La data ufficiale in cui uscirà nelle sale cinematografiche è il 22 dicembre 2022, in perfetta armonia con l'arrivo del Natale e dei cinepanettoni.

"Siamo tornati! Siamo tornati! Ci abbiamo messo due anni per convincere Aldo a lasciare la Trinacria, ma adesso siamo qui al lavoro sul set del nostro nuovo film: due amici, un matrimonio e un guastafeste. Indovinate un po’ voi chi è! Ci vediamo a Natale al cinema (se non ci squagliamo prima per il caldo tropicale…). PS Avete suggerimenti per rimanere belli freschi sul set con 40 gradi?" Questo l'annuncio che Aldo, Giovanni e Giacomo avevano messo questa estate sulla loro pagina Instagram mentre erano impegnati sul lago di Como per le riprese del loro nuovo film, Il grande giorno. Sopravvissuti al caldo, ora è il momento di andare a vedere il film che vede, ancora una volta, i panorami lariani tra i protagonisti. Una delle tappe è stata, manco a dirlo, la perla del lago: Bellagio. Villa Melzi si è rivelata la location perfetta per molte scene di questo film che si preannuncia divertentissimo.

30 anni di carriera alle spalle, con pellicole che hanno fatto la fortuna della commedia italiana alla fine degli anni '90, basti citare l'esordio di Tre uomini e una gamba, tornano al cinema dopo l'ultima pellicola del 2020, Odio l'estate, che aveva segnato il ritorno alla regia di Massimo Venier.