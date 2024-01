Esplosioni e inseguimenti sul lago di Como: è il trailer di Mr. & Mrs. Smith. Video

Uno degli avvincenti episodi della serie Mr. & Mrs. Smith, è stato girato sul lago di Como nell'ottobre del 2022. Tra cast, produzione e comparse locali circa 280 persone hanno lavorato per queste riprese che hanno visto coinvolto il comune di Lenno ma anche Azzano, Ossuccio e Argegno e anche alcuni punti della Statale Regina per gli inseguimenti. In un periodo post covid di grande difficoltà il sindaco Guerra decise di destinare le risorse che arrivavano dall’affitto degli immobili, dalla occupazione di spazi pubblici a un piano di aiuto alle famiglie della Tremezzina più esposte a rischio nel fronteggiare il rincaro dei costi dell’energia e l’inflazione.

La trama e quando si potrà vedere

Due sconosciuti solitari trovano lavoro per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una vita gloriosa fatta di spionaggio, ricchezza, viaggi per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. Il problema: nuove identità in un matrimonio combinato come Mr. & Mrs. John e Jane Smith. Ora che sono sposati, John e Jane intraprendono una missione ad alto rischio ogni settimana mentre affrontano anche una nuova pietra miliare nella loro relazione. La loro complessa storia di copertina diventa ancora più complicata quando scoprono sentimenti reali l'uno per l'altro. Cos’è più rischioso, lo spionaggio o il matrimonio? Mr. & Mrs. Smith sarà presentato in anteprima su Prime Video il 2 febbraio 2024.