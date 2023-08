Lago di Como: Il Talento nella Quiete, l'agriturismo di Fabio e Milena

Nel 1999 Fabio e Milena si sentono pronti per concretizzare il sogno di aprire il loro agriturismo. Decidono quindi che il posto ideale si trova in un luogo da sogno, la Valle D’Intelvi. Vicino al Lago di Como, a pochi chilometri dal Ceresio, non molto distante dalle rispettive città di Como e Lugano. Anche la loro città d’origine, Milano, si trova a soli a 55 minuti.

In questa splendida Valle trovano nel paese di Castiglione D’Intelvi, la magica location che da subito li affascina. Un vecchio casale in pietra vicino a un torrente con le giuste potenzialità per poter realizzare il sogno. Decidono di acquistare il rustico diroccato. Da qui inizia la loro avventura che durerà ben 6 anni prima di poter aprire un agriturismo a conduzione famigliare, Il Talento nella Quiete.

Sei anni pieni di imprevisti, regolamenti e difficoltà. Nonostante tutte le vicissitudini, grazie alla loro caparbietà e a un po' di fortuna e grazie al grandissimo aiuto da parte di molti persone, tra le quali le più importanti rimangono i loro genitori, arrivano al traguardo. Oggi la sfida più grande è l’ospitalità che affrontano con il giusto entusiasmo convinti che il plus di una vacanza non siano solo la struttura con tutti i servizi e i comfort ma soprattutto l’accoglienza genuina di chi accompagna gli ospiti in questa esperienza.

Fabio nella vita ha sempre lavorato in aziende siderurgiche ma nel suo cuore sentiva di avere una predisposizione al rapporto con la gente attraverso l’accoglienza. Ospitalità unita al rapporto con la natura attraverso l’azienda agricola. Fabio si occupa quindi dell’accoglienza nel bed and breakfast e del servizio ai tavoli durante le cene nell’agriturismo. Milena, sua moglie, che nella vita svolgeva l’attività di architetto, si occupa invece della parte estetica di tutto l’agriturismo b&b e di tutto quello che riguarda la preparazione di pietanze sia per la colazione sia per le cene. Infatti il cuore della cucina è Milena che prepara pane, pasta, dolci, e innumerevoli piatti deliziosi.

Dove e cosa

Il Talento nella Quiete si trova in via Al Fareè 16 a Centro Valle Intelvi, Como, a 6,5 chilometri dal Lago di Como nel comune di Argegno. A 10 km dal lago di Lugano nel comune di Osteno. A 60 minuti da Milano Rho Fiera. In un antico casale in pietra completamente ristrutturato. Offriamo self check-in, pernottamento in camere doppie, triple, famigliari. Oltre alla colazione il mattino e la cena la sera gli ospiti che pernottano hanno l’opportunità di gustare un ottima cena.

Colazione e cena

Una prima colazione ricca di prelibatezze golose e naturali prodotte nel nostro agriturismo o provenienti da altre aziende agricole del territorio. Ogni giorno in agriturismo viene servito un menù fisso che cambia di giorno in giorno. Milena si occupa personalmente della preparazione della cena. Nella preparazione della cena si utilizzano in parte i prodotti dell’azienda agricola (produzione propria): salumi, carne d’agnello, uova fresche, miele, confetture, ortaggi, frutta, o prodotti di aziende del territorio: formaggi, carni di manzo, carni di maiale, pesce, cereali, olio, vini.

Il Pernottamento

Le camere hanno tipologie diverse tra loro, dalle camere doppie, le camere triple alle camere famigliari. Ogni camera ha un ingresso indipendente direttamente dal cortile che funge anche da raccolto terrazzo dove potersi regalare momenti di relax immersi in un contesto caratterizzato dal casale in pietra che avvolge con il suo fascino gli ospiti in una atmosfera d’altri tempi. Ogni camera è dotata di bagno privato interno.