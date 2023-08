Gli influencer che per un video hanno rotto una statua da 200mila euro arrivano sul Lago di Como

Villa Alceo, la bellissima residenza d'epoca di Viggiù, nel Varesotto è stata teatro di una scena tristissima, figlia dell'epoca delle immagini e dei selfie in cerca di like. Nel video ci sono due ragazzi che abbracciano una statua. Due ragazze li riprendono con il cellulare e poi c'è un terzo giovane che sembra spingerli con un ramo o qualcosa di simile. Infine il disastro. Eccole le immagini della bravata di alcuni giovani che nei giorni scorsi hanno distrutto una statua dell'artista Enrico Butti nel Varesotto.

I protagonisti del video, come spiegano i colleghi di MilanoToday, sarebbero alcuni giovani influencer tedeschi, tra cui il noto modello Janis Danner, molto famoso in Patria e che da poche ore, come testimoniano anche le sue storie su Instagram si trova sul Lago di Como. Sperando che il soggiorno di questo gruppo di giovani influencer sul lago non porti a nuovi danni o episodi simili.

Ieri con un bel motoscafo i giovani presunti autori del gesto si sono fatti video e foto sul lago di Como, nel mentre i responsabili della struttura di Viggiù- che da anni ospita esponenti del mondo dello spettacolo e della politica - hanno già presentato denuncia ai carabinieri.

Questo episodio fa scattare ancora riflessioni su questo tipo di turismo dei selfie e dell'ostentazione, di cui forse potremmo tutti fare a meno.