Il Gambero Rosso incorona la Nuvola: "Il dolce di Como che fa impazzire i turisti"

Giustamente è uno dei dolci più celebrati e imitati, c'è chi lo ha rifatto uguale uguale ribattezzandolo con un altro nome, ma non c'è dubbio che la sua invenzione sia da attribuire a Giuseppe Beretta, indimenticabile proprietario del Golosone, il mitico locale che negli anni Ottanta rappresentava una bella alternativa ai fast-food, scomparso nel 2021. Dopo aver conquistato i comaschi e i molti turisti, la sua mitica Nuvola, dolce simbolo di Como, ha conquistato anche le pagine del celebre Gambero Rosso.

Un ampio articolo in cui si ripercorre il successo della Nuvola, nata nel 2000, e dello storico Fornaio Beretta: "La sua forma è simile a un grosso plumcake delle dimensioni di un pane in cassetta. E la sua caratteristica principale è la morbidezza. Una sofficità e leggerezza che lo rende simile, appunto, a una nuvola. L’impasto non è zuccherato, ma la superficie, a losanghe, viene farcita con confettura all'albicocca e zucchero a velo prima della cottura in forno. La confettura è presente anche all'interno, a rendere ancora più gustoso ogni morso. Oggi il signor Giuseppe, purtroppo non c’è più. E a gestire il forno Beretta, nato nel 1950, ci sono sua moglie Franca, i suoi figli e i suoi nipoti".

"Turisti e cittadini - si legge ancora nell'articolo - adorano La Nuvola, diventato ormai un appuntamento fisso a colazione e non solo. «Viene richiesto da tutta Italia e anche dall’estero. Durante il periodo del Covid ne abbiamo consegnati a centinaia con il sevizio di delivery». È un dolce a cui, soprattutto i comaschi, non possono rinunciare. C’è chi lo acquista e ne mangia una fetta al giorno, chi lo utilizza come dessert della domenica. La Nuvola si gusta sempre, anche nei periodi delle feste. Si regala agli amici, proprio come si fa con panettone e colomba. La sua consistenza e durata (circa un mese in busta chiusa), consente al dolce anche di essere trasportato o spedito. Anche il prezzo è un punto a favore: una Nuvola da 470 grammi costa circa 8 euro".