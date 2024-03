Zaino in spalla e cose semplici, la Greenway del Lago di Como incanta Francesca Ferragni

Chiara Ferragni si trova a Dubai con i figli Leone e Vittoria mentre suo marito (o ex) Federico Lucia in arte Fedez sta portando via le ultime cose dal mega attico di Milano, in cui si erano trasferiti da poco. Un'altra Ferragni però si è goduta il Lago di Como nello splendore della Greenway: parliamo di Francesca, la sorella "di mezzo". Zaino in spalla lei, il marito Riccardo, il piccolo Edo e la cagnolona Gabriella, di razza Weimaraner, vivacissima e molto simpatica si sono goduti la passeggiata sulle sponde del lago.

Niente ville o dimore lussuose. Per la loro domenica pomeriggio la bella famigliola si è dilettata nella Greenway, approfittando della giornata di sole e postando foto meravigliose sui social.

L'attitudine di Francesca Ferragni, la sorella "di mezzo" della Ferry (l'altra la più piccola è Valentina) è molto diversa da quella delle sorelle e ha sempre avuto modi di fare e una vita più semplice, a partire dal lavoro. Francesca (che ha in attivo ben due lauree) ha seguito le orme del padre e lavora in uno studio dentistico. Fidanzata da 15 anni (dal 2009) con Riccardo Nicoletti, sono convolati a nozze lo scorso settembre davanti a un centinaio di invitati. Hanno un bimbo, Edoardo nato il primo giugno del 2022 e Gabriella, la loro amatissima cagnolona. Certamente non disdegna i social ma la sorella dell'imprenditrice da 27 milioni di follower ne fa un uso più moderato e ha sempre portato avanti indipendentemente la sua vita: studio, lavoro e anche la vita privata.