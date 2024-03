Lo scatto di Premana di Maurizio Moro è la terza foto più bella del mondo

Maurizio Moro, il fotografo comasco che immortala le bellezze del lago e di tutta Italia con i suoi scatti che profumano d'incanto, è ancora una volta un motivo di orgoglio per il nostro territorio. Una delle sue foto, già vincitrici nel contest italiano, è sul podio delle foto più belle del mondo nella prestigiosa edizione internazionale di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico più grande al mondo. Sono state 217.000, da oltre 45 Paesi partecipanti, le fotografie caricate per l’edizione 2023.

Sul podio, al terzo posto c'è la foto di Premana di Moro che cattura un momento pacifico e sereno nel tempo, mettendo in mostra la bellezza di un villaggio incastonato tra le montagne. Evidenzia il rapporto simbiotico tra uomo e natura e funge da costante promemoria dei paesaggi pacifici e pittoreschi che si possono trovare nelle remote regioni montuose. Questo il commento della giuria: "La foto cattura perfettamente la sinergia tra l'ambiente naturale e quello artificiale e illustra la posizione del villaggio tra le montagne. Esteticamente, il morbido contrasto tra il cielo della tarda sera e le luci della casa aggiunge molto calore e potenza alla composizione del villaggio". Questa la foto vincitrice nel suo formato intero: sicuramente è stata premiata anche per la sua composizione che osservata bene sembra una clessidra.

Il fotografo del Lago di Como

Conosciamo bene la bravura di Maurizio Moro, nato e residente a Como e con una splendida casa a Cerano d'Intelvi. La passione per la Natura e i panorami deriva dalle lunghe giornate in mezzo alle montagne, come maestro di sci (dove ha lavorato a Livigno, conoscendo proprio in quel contesto sua moglie). Ma anche le sue esperienze di parapendio e mountain bike hanno abituato i suoi occhi, già educati da genitori attenti e sensibili, al bello e a saperlo riconoscere.

La fotografia è entrata nella sua vita quando è andato in pensione e non avrebbe mai pensato che da semplice passione si sarebbe trasformata in una professione: ma così è sempre andata la vita di Maurizio che oggi è considerato il fotografo del Lago di Como ma la bellezza dei suoi scatti sta varcando ogni confine.