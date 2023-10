La Fiat 500 Spiaggina (elettrica) fa il pieno di vip sul Lago di Como

La Fiat 500 ‘Spiaggina’, si sa, è un mito intramontabile degli anni ’60. Se poi agli esemplari d’epoca si aggiunge un motore elettrico, l’innovazione e il lusso sono presto serviti. L’azienda jesina Green Vehicles, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e ibridi, lo scorso anno ha infatti dato vita a due esemplari unici al mondo, trasformando l’amata auto in un veicolo completamente elettrico.

A maggio del 2022 un esemplare è stato spedito all’Isola di Saint Barthélemy, piccolo paradiso nei Caraibi, mentre un secondo veicolo è arrivato all’hotel Passalacqua di Moltrasio, sul Lago di Como. Il 5 stelle che proprio il 19 settembre scorso, a Londra, è stato eletto l'albergo migliore del mondo secondo la lista del The World's 50 Best Hotels. Un gran colpo per il resort di lusso frequentato da vip e turisti da tutto il mondo, che non si lasciano scappare un giro nella ‘Spiaggina’ ecologica Made in Marche. Il veicolo elettrificato infatti è parcheggiato davanti alla villa del XVIII secolo ed è a favore di ospiti e smartphone.

“Con il progetto Elettrovintage – spiega Cecilia Cappanera, Social Media Manager di Green Vehicles - abbiamo sviluppato un filone specifico dedicato all’elettrificazione di auto d’epoca che hanno fatto la storia per brand, status sociale e glamour. La Spiaggina, e in generale l’Elettrovintage, sta incontrando l’interesse di tanti appassionati, in particolare di chi ha una sensibilità ambientale e ama l’eleganza senza tempo di queste auto”. La Green Vehicles ha restaurato completamente le parti meccaniche e la carrozzeria. Poi l’installazione del kit di elettrificazione. A non passare inosservate sono anche le personalizzazioni realizzate per l’albergo migliore del mondo: sedili e interni in legno di vimini, in linea con lo stile ‘dolce vita’.

Un pezzo unico che ha attirato l’attenzione anche di Chiara Ferragni e Fedez, ospiti della struttura, che hanno immortalato nei social il loro tour all’interno dell’auto. Ma non è finita qui: basta sbirciare nei profili social dell’hotel per rendersi conto che la ‘Spiaggina’, da quando è arrivata sul Lago di Como, è la più fotografata dai turisti. A postare i suoi scatti sono anche influencer e blogger del lusso che arrivano da tutto il mondo.

Ultime in ordine cronologico la chef star australiana Diana Chan e la modella e star televisiva libanese Nadine Abdel Aziz, entrambe in vacanza all’hotel Passalacqua durante l’estate. La ‘Spiaggina’ elettrica, oltre ad essere un vero gioiello creato nella Vallesina, sembrerebbe essere stata anche un valido portafortuna per l’hotel più bello del mondo.