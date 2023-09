Rientro anticipato di Chiara Ferragni: Fedez ricoverato in ospedale

Nessun weekend nella villa sul lago di Como per Fedez: il rapper e produttore di Rozzano sarebbe ricoverato in ospedale a Milano. La moglie Chiara Ferragni è partita con anticipo da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda, per stargli vicino. Non si conosce la gravità della situazione anche se sui social cominciano a girare voci insistenti che parlano di operazione d'urgenza. Attenendoci però a ciò che è certo è che l'imprenditrice digitale ha condiviso ieri una foto tra le storie Instagram, mano nella mano con l'amica del cuore Chiara Biasi, ringraziandola per essere salita con lei sul primo volo per tornare a casa a causa di "un'emergenza". Nessun'altra parola in merito. Un altro messaggio che ha permesso ai fan di capire qualcosa di più arriva dal co-conduttore di Muschio Selvaggio che fa coppia con Fedez da quando Luis Sal non fa più parte del podcast. In diretta su Twitch, MrMarra ha detto: "Comunque raga, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro".

Fedez sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli Sacco). A quanto apprende l'Adnkronos, il rapper sarebbe attualmente ricoverato in chirurgia. Alcune segnalazioni circolate in rete parlano di una operazione dovuta ad "ulcere gastriche".

Fedez rompe il silenzio

Pochi minuti dopo le 19 di oggi 29 settembre è stato lo stesso Fedez a chiarire definitivamente la situazione con un post su Instagram (nelle storie).