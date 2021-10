Elisabetta Canalis, in copertina sul lago di Como: "Anche io come Ambra sono stata tradita"

Elisabetta Canalis ha posato per la copertina e il servizio di Grazia incorniciato sul lago di Como, indossando abiti da sera da sogno. Il settinamale, uscito ieri in edicola, nella lunga intervista alla showgirl di 43 anni ha toccato molti temi, specialmente quello delle relazioni. Elisabetta, ora conduttrice su Tv8 di Vite da copertina, si è soffermata su quei momenti che hanno cambiato la sua vita.

Nel corso dell’intervista Elisabetta Canalis ha espresso la sua vicinanza ad Ambra Angiolini piombata al centro del gossip per il tradimento subito dall'allenotore della Juve, Massimo Allegri. La Canalis ha detto di essersi trovata in passato nella stessa situazione: “Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”.

E sembrerebbe che sia proprio il gossip ad averla fatta allontanare dall'Italia per scegliere di vivere in America: “So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”.

Non è ingrata però Elisabetta, che riconosce come lei e molte altre celebrità godano di privilegi. Anche per la showgirl vale quindi la regola di Pippo Baudo: ‘Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa’.

La sua vita è in America

Attualmente la bella Eli fa avanti indierto tra Italia e Stati Uniti dove vice con il il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva: “Non è facile. Appena finisco di registrare, prendo il primo volo per Los Angeles”, ha raccontato: “Mia figlia va a scuola e io voglio essere lì ad accompagnarla. Mio marito Brian è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene. E’ al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti. Quando le amiche mi chiedono consigli sentimentali io dico: ‘Mai perdere di vista il vero motivo per cui quella persona l’hai sposata’”.