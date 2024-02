Slow Wine Fair, il meritato trionfo di Marco Mori e della sua vineria con cucina a Erba

Marco Mori ha fatto scuola nell'erbese e non solo. Il suo ristorante, Da Morris, Vineria e Cucina, lo conosciamo molto bene e certo non era sfuggito alla nostra rubrica dedicata alle migliori trattorie. Piatti deliziosi quelli di chef Marco con il valore aggiunto di una carta dei vini straordinaria improntata sul vino naturale. Ed è proprio per questo motivo che è stato premiato da Slow Wine Fair, che ha decretato Da Morris il miglior ristorante d'Italia per la selezione dei vini proveniente da vitigni autoctoni "minori".

Marco Mori commenta così il premio: "Una grande soddisfazione perché tutto è nato nell'erbese, in una zona dove il vino naturale era poco conosciuto. Noi abbiamo fatto un grande lavoro ma il ringraziamento va tutto ai nostri clienti che avevano voglia di assaggiare nuovi vini non omologati. Un riconoscimento che ci ripaga dei grandi sforzi fatti in questi anni, anche perché siamo arrivati a Slow Wine Fair da autentici outsider".

"Questo premio consente di mettere in luce il principio alla base della Slow Wine Coalition, la rete internazionale che unisce tutti gli attori che fanno parte della filiera vitivinicola - ha dichiarato Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine e coordinatore della Slow Wine Coalition in occasione della cerimonia del Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow che questa mattina nello Spazio Reale Mutua ha aperto la seconda giornata di Slow Wine Fair 2024, a BolognaFiere fino a domani martedì 27 febbraio -. Ristoratrici e ristoratori sono spesso dietro le quinte, ma rappresentano l’anello di congiunzione per eccellenza quando si parla di trasmettere i valori portati avanti in vigna dai produttori tramite le carte dei vini che vengono proposte. Essi sono un elemento di diffusione e di educazione verso un consumo consapevole":