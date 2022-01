Titti, la cucciola adotta e riportata indietro. La sua colpa? Aveva voglia di giocare. Aiutiamola

Titti è una cucciolona vivace e buona come il pane. Aveva trovato una famiglia e lei credeva che sarebbe stata per sempre. Ma dopo pochi mesi è stata riportata indietro perché troppo vivace. Da allora non l'ha più voluta nessuno e noi non vogliamo che compia il suo primo anno di vita nel box di un rifugio. Anche perché, diciamocelo chiaramente, essere vivaci e avere voglia di conoscere il mondo, di esplorare, essere curiosi quando si è cuccioli è una cosa piuttosto normale. Titti è vitalità, energia, voglia di fare e allegria.Titti si perde dietro un filo d'erba per sollevare la testa appena sente il suo nome. La sua grande passione è l'acqua: la ama alla follia e si tuffa ovunque. Titti raggiungerà i 28 chili quindi è proprio una bella cagnolona!

Sgrana gli occhi se si prende un mano una pallina o un legnetto. Giocherebbe ore a acchiappa la schiappa con la sua volontaria del cuore, la nostra Lucia di Como Scodinzola, scartando a destra e sinistra con una grazia invidiabile. Adora i suoi simili coi quali gioca instancabilmente.

Nessuno chiede mai una cucciolona di taglia medio grande. Eppure Titti farebbe la felicità di una famiglia dinamica, amante delle attività all'aria aperta, delle coccole e dei sorrisi inaspettati e aspetta la telefonata che le cambierà la vita e le farà conoscere una vita piena. Al momento è sotto le ali protettrici di Como Scodinzola, l'assoziazione di volontariato che riesce sempre a fare tanto per i nostri amici a quattro Zampe.

Per info Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 347925391