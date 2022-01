Happy il gigante buono, il cane mai voluto ha trovato casa. Ci voleva un miracolo? Lo avete fatto

Lucia, volontaria di Como Scodinzola, non è riuscita a dormire dall'emozione. Ieri 14 gennaio è arrivato Happy, il gigante buono. Il cane invisibile che nessuno voleva e che da cucciolo fino a ieri (per oltre 7 anni!) è stato chiuso in un rifugio, in un box. Vuole essere proprio lei a portarlo alla sua nuova famiglia, in quella che sarà la sua casa per sempre. Happy arriva da Benevento e ha fatto un lungo, lunghissimo viaggio.

Quando qualche tempo fa la redazione di QuiComo aveva lanciato l'appello per questo cagnolone non più giovanissimo di 30 kg, le speranze erano poche.

Non lo hanno voluto da cucciolo, perché dovrebbero volerlo ora? Una vita al rifugio, un cucciolo bellissimo che nessuno ha notato e che è diventato un gigante buono e invisibile. Ma nel cuore di Rosetta, braccio lungo di Como Scodinzola al Sud, di Lucia Franchini e delle altre volontarie lui aveva un posto speciale.

Infatti quando abbiamo chiesto all'associazione di volontariato di Como di farci provare a scrivere un appello per il cane più ignorato e disperato e solo, Lucia ci ha proposto Happy. Oltre a non essere mai considerato da nessuno Happy ha anche la leishmaniosi: "Vorrei tanto che questo tabù cadesse anche per altri cani - ci spiegava Lucia - perchè possono condurre una vita normale se viene presa in tempo e curata. E non si trasmette all'uomo!"

Qui entrate in campo voi lettori. L'appello per Happy è stato condiviso migliaia di volte. La sua storia ha fatto il giro non solo di Como e del suo lago, ma dell'Italia intera.

Centinaia di migliaia di letture, ma le proposte per Happy non erano tante, non tante come quelle che arrivano ogni volta che si tratta di cucciolotti paffutelli e pelosi. E così il tempo è passato finché in redazione non arriva la chiamata di Lucia che ci avvisa che "forse c'è una richiesta per Happy".

Siamo stati tutti con il fiato sospeso e abbiamo aspettato che il nostro "caso disperato" facesse il viaggio e arrivasse nella sua nuova casa per dare la bella notizia: Happy non è più solo.

Il lungo viaggio di Happy

Lucia lo ha accompagnato (tra le lacrime e mille emozioni) nella sua nuova casa. Una bellissima famiglia (non mettiamo riferimenti precisi per il rispetto della loro privacy) che ha accolto Happy con grande amore e sensibilità. Sono Silvia e Fabio e i loro due figli Margherita e Emanuele di 7 e 12 anni le persone dal cuore grande che hanno adottato il “gigante buono”.

Chissà cosa avrà pensato Happy durante il lungo viaggio. Sempre fiducioso, sempre mite. La sua pazienza è stata premiata. Dopo quasi 8 anni di box vivrà una vita in famiglia, con la sua cuccia. Non sentirà più il freddo, a Rosetta non si spezzerà il cuore come ogni volta che doveva rimetterlo nel box.

Inutile specificare che si sono versate tante lacrime e che è incredibile quello che siete riusciti a fare condividendo una semplice storia.

A volte il destino va un po' forzato. Per Happy sono scese in campo molte persone: Rosetta, che lo ha salvato e accudito al rifugio, Lucia che ha voluto tentare ancora una volta a "piazzarlo" e che con il suo immenso cuore non si è mai arresa, anche difronte agli anni che passavano, all'immagine di Happy che da cucciolo invecchiava davanti ai loro occhi, invisibile agli altri. Infine le vostre condivisioni che hanno fatto sì che una bimba di 7 anni, Margherita, chiedesse a mamma e papà di prendere proprio quel cane “... perché nessuno lo voleva”.

"Buongiorno, Happy ha dormito nella camera dei ragazzi, dalle 23 alle 10, senza svegliarsi. Direi che è andato tutto bene." Questo il messaggio che gli adottanti hanno inviato questa mattina a Lucia e a Como Scodinzola.

La prima notte in una casa calda, con l'affetto di due bambini meravigliosi. Un sonno lungo e ristoratore, forse il primo di tutta la sua esistenza.

Buona vita dolce Happy!

Como Scodinzola ha sempre tanti cani da aiutare e adottare, se volete aiutarli ecco il loro sito: www.comoscodinzola.it/come-aiutarci

A volte basta anche solo condividere un appello.