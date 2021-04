Immagini spettacolari: anche Collini sceglie il Lago di Como

Un'altra vetrina internazionale per il nostro lagico lago di Como, ormai diventato cornice d'eccellenza per la moda ma non solo. In questa occasione a scegliere il Lario come set per la sua campagna pubblicitaria è il noto marchio Collini Milano 1937. Per il lancio della nuova collezione l'azienda meneghina ha puntato sui campioni dello sport. A indossare i capi Collini non ci sono infatti modelle o modelli ma solo campioni del wakeboard che compiono evoluzioni da autentici fuoriclasse di questa disciplina.

Collini nasce nella capitale della moda nel 1937. La storica casa di moda milanese di pellicce, fondata da una famiglia di produttori di abbigliamento, viene acquisita poi nel 2016 da Carmine Rotondaro, che assumendone anche la direzione creativa, ha imposto un nuovo corso stilistico votato al rock’n roll. Come dimostra anche il nuovo spot. Tutta la linea di pellicce è stata convertita lo scorso anno alla produzione upcycled, con l'impiego delle materie prime provenienti esclusivamente attraverso da capi usati e vintage o scampoli di produzione. Per celebrare questo approccio e la filosofia del marchio, Collini ha compiuto un altro passo coraggioso, invitando, come detto, una troupe di campioni di wakeboard a interpretare questo spirito indossando gli sguardi della Biblioteca Collini mentre mostrano il proprio talento durante una mite giornata sul Lago di Como.