I 50 ristoranti migliori d'Italia dove mangiare in vacanza questa estate: uno è a Como

È uscita la nuova classifica dei 50 migliori ristoranti d'Italia dell'estate 2023. Come spiega TheFork che è l'autore, "non è una semplice riproposizione della classifica precedente, bensì la prima lista dei ristoranti selezionati da un algoritmo che prende in considerazione diversi criteri, dall’incremento dei volumi nella stagione estiva alla prenotabilità durante l'estate, oltre ovviamente a alle valutazioni e recensioni. L'obiettivo è quello di attrarre l’attenzione di media e turisti su questi e altri ristoranti attivi su TheFork per supportare le prenotazioni durante la stagione estiva, durante la quale molti utenti italiani e stranieri cercano online i luoghi migliori per mangiare in vacanza". Nei magnifici 50 c'è anche un ristorante di Como. Parliamo del Sottovoce che si trova all'ultimo piano dell' esclusivo Hotel Vista Palazzo Lago di Como, magistralmente condotto dallo chef Stefano Mattara che quest'anno ha anche allargato il Menu con piatti come gli spaghetti integrali con Missultin e acetosella (in copertina) e la cheviche di lago con lavarello e salmerino con lime, coriandolo, aglio orsino, cipolla agrodolce.

La classifica di The Fork

Pasigà Restaurant by Claudio Melis, Porto Rotondo (Sassari, Sardegna)

Il Sale, San Vincenzo (Livorno, Toscana)

Mostò97, Cosenza (Calabria)

Ristrante San Domenico, Pizzo (Vibo Valentia, Calabria)

MAGIC- il ristorante del Magic Hotel, Atena Lucana (Salerno, Campania)

Sanfre Rojo, Lipari (Messina, Sicilia)

Coxinendi, Sanluri (Sud Sardegna)

Fichera 7117- Dabbana, Modica ( Ragusa, Sicilia)

Giardino dei tolomei Restaurant, Racale (Lecce, Puglia)

5 Sensi Ristorante Enoteca, San Severo (Foggia, Puglia)

IMORGANTE bottegabistrò, Agrigento (Sicilia)

Gaonas Officine del Gusto, Martina Franca (Taranto, Puglia)

Satricvm Le Ferriere, (Latina, Lazio)

Chiosco di Bacco, Poggio Torriana (Rimini, Emilia Romagna)

Duanima, Cagliari (Sardegna)

Il Tiglio, Montemonaco (Ascoli Piceno, Marche)

Ristorante Sarri, Imperia (Liguria)

Arca, Alba Adriatica (Teramo, Abruzzo)

La Terrazza di Lucullo, Anacapri (Napoli, Campania)

Il Vignale, Rapino (Chieti, Abruzzo)

Masseria Palombana Restaurant- Adults Only, Oria (Brindisi, Puglia)

Palmento del Serra Relais San Giuliano, Viagrande (Catania, Sicilia)

Osteria da Donato, Ponte Di Piave (Treviso, Veneto)

La Pajara Gourmet, Transacqua (Trento, Trentino Alto Adige)

Carletto, Savona (Liguria)

Massimiliano Poggi, Trebbo (Bologna, Emilia Romagna)

Lunasia, Viareggio (Toscana)

Piccolo Lago, Verbania (Piemonte)

Paradiso22, Boville Ernica (Frosinone, Lazio)

Damé Cucina, Bari (Puglia)

La Corte del Noce, Villa d'Adda (Bergamo, Lombardia)

il Cardinale, Colle Val D'Elsa (Siena, Toscana)

Ristorante Sottovoce, Como (Lombardia)

Locanda dei Banchieri, Porredo (Massa-Carrara, Toscana)

22 Cucina Isolana, Cefalù (Palermo, Sicilia)

Il Nazionale di Vernate, Vernante (Cuneo, Piemonte)

Dina, Piazza (Brescia, Lombardia)

Braunwirt, Sarentino (Bolzano, Trentino Alto Adige)

Sestante, Osteria di Mare, Venezia (Veneto)

AlMare, Fano (Pesaro e Urbino, Marche)

Casa Corsetti, Magione (Perugia, Umbria)

Organika, Cortona (Arezzo, Toscana)

DaV Mare, Portofino (Genova, Liguria)

La Terrazza del Boff, Costermano (Verona, Veneto)

Trattoria dei Commercianti, Borgomanero (Novara, Piemonte)

Casa Palladino Enosteria Contemporanea, Guardia Sanframondi (Benevento, Campania)

Neider, Sauris di Sotto (Udine, Friuli Venezia Giulia)

Osteria del Guà, Lonigo (Vicenza, Veneto)

Agriturismo Terra delle Dolomiti, Soverzene (Belluno, Veneto)

Il Palagetto, Volterra (Pisa, Toscana)