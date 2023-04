Chiara Ferragni e Fedez, la data della nuova serie e il ritorno sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez. Eravamo rimasti alla notizia esplosiva (data in anetprima dal settimanale Chi) del loro acquista della villa a Pognana Lario, affacciata sul Lago. Una notizia che ha fatto piacere ai piu', ma che ha sollevato anche qualche critica. D pochi giorni è stata invece resa nota la data d'uscita della seconda serie Tv The Ferragnez. The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. La prima serie aveva visto come protagonista il Lago di Como nella prima puntata. In queste nuove vicende dei Ferragnez vedremo i retroscena della loro partecipazione a Sanremo ( dove Chiara era co conduttrice) ma i ben informati mormorano che ci saranno anche molte scene sul Como Lake.

La casa a Pognana Lario sul Lago di Como

Intanto dopo molti viaggi in giro per il mondo, tra un safari in Africa, una settimana a Dubai e molti spostamenti per lavoro i Ferragni dovrebbero finalmente fare ritorno sul Lago (meteo permettendo). I ben informati dicono che Chiara Ferragni presto tornerà nel suo "lago preferito", per concretizzare il sogno della casa vacanze.

Nelle sue storie di Instagram la bella influencer aveva già mostrato alcune immagini di rendering di piscine immerse nel verde, per cercare soluzioni per il giardino e la piscina della sua nuova villa affacciata sul Lagi di Como. E sono in molti a pensare che approfittando di queste belle giornate di sole potrebbe proprio andare a Pognana o a Tremezzo per trascorrere, come sua consuetudine, qualche giorno senza pensieri con la sua famiglia.